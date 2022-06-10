Погба может последовать за Зиданом в ПСЖ

Покидающий "Манчестер Юнайтед" полузащитник Поль Погба может передумать возвращаться в "Ювентус" и перейти в ПСЖ.

Реагируя на невыразительный сезон, боссы ПСЖ едва назначили трансферного гуру Луиша Кампуша на должность футбольного советника и вскоре, как ожидается, уволят главного тренера Маурисио Почеттино.



Согласно слухам, ПСЖ зовет на место аргентинского специалиста Зинедина Зидана, который в свое время был причиной, почему Погба задумывался о переходе в "Реал".



По информации RMC Sport, сейчас 29-летний француз находится в ожидании назначения своего соотечественника и идола, после чего будет готов начать переговоры о своем переезде в Париж.



Эта новость становится ударом для "Ювентуса", который надеялся со дня на день подписать Погба, доступного свободным агентом ввиду истекающего контракта с "Юнайтед".