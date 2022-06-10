"Ливерпуль" пока не согласовал стоимость Нуньеса

"Ливерпулю" пока не удается согласовать стоимость нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

Накануне издание The Athletic сообщило, что "Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с представителями Нуньеса.



В своем свежем материале Liverpool Echo сообщает, что Дарвин уже сообщил своей семье и близким друзьям, что продолжит карьеру в "Ливерпуле". 22-летний уругваец выбрал "красных", несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед" и ряда других клубов.



Однако договоренности между "Ливерпулем" и "Бенфикой" до сих пор нет. "Красные" не готовы переплачивать и считают установленную португальской стороной цену в 85 миллионов фунтов завышенной.



Правда, все стороны оптимистичны насчет достижения компромисса. "Бенфика" демонстрирует готовность идти на уступки и открыта к структурированной сделке, где сумма в 68 млн. фунтов будет гарантированной, а еще 17 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



С помощью Нуньеса главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется заменить 30-летнего Мане, у которого остается 12 месяцев по контракту и насчет которого уже два своих предложения сделала "Бавария".