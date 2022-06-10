"Тоттенхэм" договорился о покупке Спенса

"Тоттенхэм" согласовал приобретение правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса за 20 миллионов фунтов.

Сезон 2021/22 Спенс провел в "Ноттингем Форест" на правах аренды, сделав свой вклад в возвращение "лесников" в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа.



Своей игрой Спенс привлек внимание целого ряда клубов высшего дивизиона, однако The Guardian утверждает, что "Тоттенхэм" выиграл борьбу за 21-летнего англичанина, который родился в Лондоне и занимался в академии "Фулхэма".



В сезоне 2021/22 основным игроком "шпор" на позиции Спенса был Эмерсон Роял. Здесь же главный тренер Антонио Конте успел попробовать Мэтта Дохерти и Яфета Тангангу.