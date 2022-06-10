МЮ начал переговоры о покупке Де Йонга

"Манчестер Юнайтед" начал официальные переговоры с "Барселоной" о покупке полузащитника Френки Де Йонга.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает отсутствие изобретательного распасовщика в центре поля огромным изъяном своей новой команды и больше всего хочет видеть в этой роли как раз Де Йонга, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".



Френки был основным игроком "Барселоны" в завершившемся сезоне, однако огромные финансовые проблемы заставили каталонский клуб сесть за стол переговоров с "красными дьяволами".



Как утверждает The Telegraph, "Барселона" готова продать Де Йонга, а сам Френки — вопреки слухам в прессе о сомнениях 25-летнего голландца насчет "Юнайтед" — хочет снова поработать с Тен Хагом.



Продажа Де Йонга может принести "Барселоне" около 65 миллионов фунтов. Ровно за эту сумму Френки и покупался у "Аякса" три года назад.



Издание добавляет, что "дьяволы" начали переговоры сразу с выдвинутого предложения, но озвученные ими условия не раскрываются.