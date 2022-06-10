"Арсенал" заинтересован в Рафинье
"Арсенал" находится среди клубов, заинтересованных в вингере "Лидса" Рафинье.
Рафинья был ключевым игроком "Лидса" на протяжении двух своих лет на "Элланд Роуд", забив 11 голов в 35 матчах сезона Премьер-Лиги 2021/22.
Ожидается, что этим летом Рафинья уйдет на повышение, и принято считать, что "Барселона" является главным претендентом на 25-летнего игрока сборной Бразилии.
Однако "Барселона" испытывает колоссальные финансовые проблемы и в данный момент просто не располагает достаточными средствами для приобретения Рафиньи, что оставляет надежду другим клубам.
Среди этих других клубов, которые тоже заинтересованы в Рафинье, находится и "Арсенал". Как утверждает The Telegraph, "канониры" рассматривают бразильца на замену Николя Пепе, который должен покинуть "Эмирейтс" этим летом.
10.06.2022 19:00
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