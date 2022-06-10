"Эвертон" попрощался с Дельфом, Сигурдссоном и Тосуном

"Эвертон" объявил о расставании с полузащитниками Фабианом Дельфом и Гульфи Сигурдссоном, а также нападающим Дженком Тосуном.

Контракты всех троих истекают в конце этого месяца и продлены не будут. При этом "ириски" решили сохранить голкиперов Асмира Беговича и Энди Лонергана, а от защитника Джонджо Шелви все еще ждут ответа на предложение о новой сделке, сообщает BBC.



32-летний Дельф сыграл 11 матчей за "Эвертон" в этом сезоне Премьер-Лиги, тогда как 31-летний Тосун отметился лишь поздним появлением на замену в дерби против "Ливерпуля" в декабре.



Что касается 32-летнего Сигурдссона, то он не играет за мерсисайдский клуб с мая 2021 и в данный момент все еще находится под следствием по делу о педофилии.



Добавим, в свое время Дельф, Сигурдссон и Тосун суммарно обошлись "Эвертону" в 82 миллиона фунтов.