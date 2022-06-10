"Эвертон" попрощался с Дельфом, Сигурдссоном и Тосуном
"Эвертон" объявил о расставании с полузащитниками Фабианом Дельфом и Гульфи Сигурдссоном, а также нападающим Дженком Тосуном.
Контракты всех троих истекают в конце этого месяца и продлены не будут. При этом "ириски" решили сохранить голкиперов Асмира Беговича и Энди Лонергана, а от защитника Джонджо Шелви все еще ждут ответа на предложение о новой сделке, сообщает BBC.
32-летний Дельф сыграл 11 матчей за "Эвертон" в этом сезоне Премьер-Лиги, тогда как 31-летний Тосун отметился лишь поздним появлением на замену в дерби против "Ливерпуля" в декабре.
Что касается 32-летнего Сигурдссона, то он не играет за мерсисайдский клуб с мая 2021 и в данный момент все еще находится под следствием по делу о педофилии.
Добавим, в свое время Дельф, Сигурдссон и Тосун суммарно обошлись "Эвертону" в 82 миллиона фунтов.
10.06.2022 18:00
Просмотров: 285
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: