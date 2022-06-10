"Арсенал" подтвердил, что Нкетиа был предложен новый контракт

Эдди Нкетиа "Арсенал" официально подтвердил, что нападающему Эдди Нкетиа было сделано предложение о новом контракте.

10 июня — крайний день, когда клубы Премьер-Лиги должны опубликовать так называемые "retained" и "released" списки игроков. Речь про удерживаемых футболистов и тех, кто уходит по истечении своих контрактов в конце месяца.

23-летний Нкетиа попал в список тех, чьи контракты истекают 30 июня, однако "Арсенал" сразу уточняет, что Эдди была предложена новая сделка, и переговоры продолжаются.

Ранее пресса сообщала, что Нкетиа передумал уходить из родного клуба свободным агентом и готов к продлению сотрудничества с "канонирами", однако пока этого не произошло.


Метки Арсенал, контракты, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 474

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ashur2708 10.06.2022 17:50 # ashur2708
    В апл юлучше арсенала команды нет&#128513;&#128513;&#128513;

    (ответить)

  2. true-manc 10.06.2022 17:08 # true-manc
    лютый бомж даже по меркам арсенала
    ппц гунеры лохи, прошлым летом чуть было калеку уиллока не оставили, в этом году 23-летнюю деревяху нкетию переподписывают хахаха реально либо идиоты в руководстве, либо жулики, которые каким-то образом выгоду имеют с этого цирка

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: