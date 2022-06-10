"Арсенал" подтвердил, что Нкетиа был предложен новый контракт
"Арсенал" официально подтвердил, что нападающему Эдди Нкетиа было сделано предложение о новом контракте.
10 июня — крайний день, когда клубы Премьер-Лиги должны опубликовать так называемые "retained" и "released" списки игроков. Речь про удерживаемых футболистов и тех, кто уходит по истечении своих контрактов в конце месяца.
23-летний Нкетиа попал в список тех, чьи контракты истекают 30 июня, однако "Арсенал" сразу уточняет, что Эдди была предложена новая сделка, и переговоры продолжаются.
Ранее пресса сообщала, что Нкетиа передумал уходить из родного клуба свободным агентом и готов к продлению сотрудничества с "канонирами", однако пока этого не произошло.
10.06.2022 17:00
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В апл юлучше арсенала команды нет😁😁😁
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лютый бомж даже по меркам арсенала
ппц гунеры лохи, прошлым летом чуть было калеку уиллока не оставили, в этом году 23-летнюю деревяху нкетию переподписывают хахаха реально либо идиоты в руководстве, либо жулики, которые каким-то образом выгоду имеют с этого цирка
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