"Арсенал" подтвердил, что Нкетиа был предложен новый контракт

"Арсенал" официально подтвердил, что нападающему Эдди Нкетиа было сделано предложение о новом контракте.

10 июня — крайний день, когда клубы Премьер-Лиги должны опубликовать так называемые "retained" и "released" списки игроков. Речь про удерживаемых футболистов и тех, кто уходит по истечении своих контрактов в конце месяца.



23-летний Нкетиа попал в список тех, чьи контракты истекают 30 июня, однако "Арсенал" сразу уточняет, что Эдди была предложена новая сделка, и переговоры продолжаются.



Ранее пресса сообщала, что Нкетиа передумал уходить из родного клуба свободным агентом и готов к продлению сотрудничества с "канонирами", однако пока этого не произошло.