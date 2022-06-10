"Арсенал" согласовал покупку Маркиньоса

"Арсенал" согласовал приобретение юного нападающего "Сан-Паулу" Маркиньоса.

И хотя об этом пока не объявлено официально, The Guardian располагает информацией, чтобы "Арсенал" уже заключил сделку по Маркиньосу стоимостью 3 миллиона фунтов.



19-летний бразилец прибудет в Лондон к началу предсезонной подготовки, а дальше главный тренер "канониров" Микель Артета решит, будет ли он частью первой команды в следующем сезоне.



Маркиньос привык играть в роли флангового нападающего и после своего дебюта за "Сан-Паулу" в июле 2021 провел 41 матч, забив четыре гола.