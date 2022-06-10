"Арсенал" согласовал покупку Маркиньоса

Маркиньос "Арсенал" согласовал приобретение юного нападающего "Сан-Паулу" Маркиньоса.

И хотя об этом пока не объявлено официально, The Guardian располагает информацией, чтобы "Арсенал" уже заключил сделку по Маркиньосу стоимостью 3 миллиона фунтов.

19-летний бразилец прибудет в Лондон к началу предсезонной подготовки, а дальше главный тренер "канониров" Микель Артета решит, будет ли он частью первой команды в следующем сезоне.

Маркиньос привык играть в роли флангового нападающего и после своего дебюта за "Сан-Паулу" в июле 2021 провел 41 матч, забив четыре гола.


Метки Арсенал, Маркиньос, Сан-Паулу

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2022 16:00

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  1. danilych89 10.06.2022 16:15 # danilych89
    4 гола за 41 матч? мда, нефиговая стата для напа...

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  2. ivan-tns 10.06.2022 16:07 # ivan-tns
    Кто это?

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