"Арсенал" согласовал покупку Маркиньоса
"Арсенал" согласовал приобретение юного нападающего "Сан-Паулу" Маркиньоса.
И хотя об этом пока не объявлено официально, The Guardian располагает информацией, чтобы "Арсенал" уже заключил сделку по Маркиньосу стоимостью 3 миллиона фунтов.
19-летний бразилец прибудет в Лондон к началу предсезонной подготовки, а дальше главный тренер "канониров" Микель Артета решит, будет ли он частью первой команды в следующем сезоне.
Маркиньос привык играть в роли флангового нападающего и после своего дебюта за "Сан-Паулу" в июле 2021 провел 41 матч, забив четыре гола.
10.06.2022 16:00
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