Данжума: "У меня осталось незаконченное дело в Англии"

Вингер "Вильярреала" Арно Данжума заявил, что у него осталось незаконченное дело в Англии.

Данжума блестяще отыграл свой дебютный сезон за "Вильярреал" после перехода из "Борнмута", забив 16 голов и отдав четыре результативные передачи в 34 матчах во всех соревнованиях.



Арно помог "Вильярреалу" достичь 1/2 финала Лиги Чемпионов и своей игрой, по слухам, привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".



Несмотря на то, что дела Данжумы в Испании идут прекрасно, 25-летний голландец не закрывает дверь перед грандами Премьер-Лиги.



"У меня определенно осталось незаконченное дело в Англии. Изначально я переходил в "Борнмут", чтобы играть в Премьер-Лиге. Многие из нас рассматривают эту лигу лучшей в мире", — цитирует Данжуму Manchester Evening News.