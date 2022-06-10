Данжума: "У меня осталось незаконченное дело в Англии"
Вингер "Вильярреала" Арно Данжума заявил, что у него осталось незаконченное дело в Англии.
Данжума блестяще отыграл свой дебютный сезон за "Вильярреал" после перехода из "Борнмута", забив 16 голов и отдав четыре результативные передачи в 34 матчах во всех соревнованиях.
Арно помог "Вильярреалу" достичь 1/2 финала Лиги Чемпионов и своей игрой, по слухам, привлек внимание "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".
Несмотря на то, что дела Данжумы в Испании идут прекрасно, 25-летний голландец не закрывает дверь перед грандами Премьер-Лиги.
"У меня определенно осталось незаконченное дело в Англии. Изначально я переходил в "Борнмут", чтобы играть в Премьер-Лиге. Многие из нас рассматривают эту лигу лучшей в мире", — цитирует Данжуму Manchester Evening News.
10.06.2022 15:00
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вот и ёбырь зеропуков приехал))))
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