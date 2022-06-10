Тен Хаг сосредоточился на приглашении полузащитника

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг решил сосредоточить свое внимание на приглашении центрального полузащитника.

Последние дни ходят упорные слухи о том, что "Юнайтед" пытается составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.



И хотя Тен Хаг действительно хочет пригласить нападающего взамен покидающего клуб свободным агентом Эдинсона Кавани, ESPN утверждает, что обзавестись классным игроком в центре поля для Эрика важнее.



Поэтому "красные дьяволы" лишь будут наблюдать за ситуацией вокруг Нуньеса, не предпринимая активных действий, а основные силы бросят на поиски полузащитника, который поможет команде справиться с потерей Поля Погба, Неманьи Матича и Хуана Маты.



В идеале Тен Хаг хотел бы приобрести Френки Де Йонга, и испытывающая огромные финансовые проблемы "Барселона" готова к диалогу, однако бывший подопечный Эрика по "Аяксу" все еще сомневается насчет "Юнайтед" и нуждается в уговорах.