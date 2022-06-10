Тен Хаг сосредоточился на приглашении полузащитника

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг решил сосредоточить свое внимание на приглашении центрального полузащитника.

Последние дни ходят упорные слухи о том, что "Юнайтед" пытается составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

И хотя Тен Хаг действительно хочет пригласить нападающего взамен покидающего клуб свободным агентом Эдинсона Кавани, ESPN утверждает, что обзавестись классным игроком в центре поля для Эрика важнее.

Поэтому "красные дьяволы" лишь будут наблюдать за ситуацией вокруг Нуньеса, не предпринимая активных действий, а основные силы бросят на поиски полузащитника, который поможет команде справиться с потерей Поля Погба, Неманьи Матича и Хуана Маты.

В идеале Тен Хаг хотел бы приобрести Френки Де Йонга, и испытывающая огромные финансовые проблемы "Барселона" готова к диалогу, однако бывший подопечный Эрика по "Аяксу" все еще сомневается насчет "Юнайтед" и нуждается в уговорах.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 10.06.2022 14:29 # gidro-met
    а что , ДЕ ЙОНГ ТОП???????

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  2. mancunia-planet 10.06.2022 14:28 # mancunia-planet
    Надо было купить Кварацхелию за копейки, его сейчас Наполи забрал. Было бы охуенно, чё.

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  3. gidro-met 10.06.2022 14:28 # gidro-met
    НА место ПОгба Мата и Матича - нужен новый - НАстоящий ГЕРОЙ.

    и это мог бы стать ДЕКЛАН РАЙС!

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  4. mancunia-planet 10.06.2022 14:27 # mancunia-planet
    Уйдёт уёбок Погба и атмосфера станет лучше в команде. Ещё желательно избавиться от Гвайера и Рэша, эти тугодумы лучше не станут.

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  5. mancunia-planet 10.06.2022 14:24 # mancunia-planet
    Всех уговаривать нужно, уже и бабки имеют непервостепенное значение. Главное дать кручу сделать, что хочет. В следующие трансферные окна должно быть полегче.

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