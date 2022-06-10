Силва не смог пообещать, что останется в "Сити"

Полузащитник Бернарду Силва не смог пообещать, что останется в "Манчестер Сити" на следующий сезон.

Достоверно известно, что Силва помышлял об уходе из "Сити" прошлым летом, поскольку не был доволен количеством игровых минут в сезоне 2020/21.



Однако Бернарду остался и провел отличную кампанию, завоевав с "горожанами" очередной титул Премьер-Лиги. 27-летний португалец забил 11 голов и отдал семь результативных передач за команду Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях.



Этим летом Силву вновь связывают с уходом из "Сити", называя трансферной целью "Барселоны", и Бернарду не спешит присягать на преданность "горожанам".



"К сожалению, я не смогу ответить, потому что я здесь ради национальной команды, и я суперсосредоточен на оставшихся матчах. Когда сезон закончится, мы посмотрим, что произойдет", — цитирует Силву Manchester Evening News.