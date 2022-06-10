Премьер-Лига примет меры против фанатов, выбегающих на поле

Клубы Премьер-Лиги договорились ужесточить санкции в отношении болельщиков, которые вторгаются на футбольное поле.

Концовка английского сезона 2021/22 была омрачена несколькими инцидентами с появлением посторонних на футбольном поле, в том числе в матчах Премьер-Лиги.



Например, у главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра случилась стычка с фанатом "Эвертона", а голкипер "Астон Виллы" Робин Ольсен был "атакован" болельщиками "Манчестер Сити".



Эта проблема обсуждалась на собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг, и по итогам встречи было решено принять ряд мер, сообщает BBC.



Первым шагом станет обязанность команд брать на выездные матчи своих стюардов. Также клубы обсудили частичное закрытие стадионов в качестве наказания.