Рюдигер рассказал, когда начал переговоры с "Реалом"
Защитник Антонио Рюдигер рассказал, что начал переговоры о своем переходе в "Реал" еще осенью прошлого года.
На прошлой неделе "Реал" подтвердил подписание четырехлетнего контракта с Рюдигером, который переезжает в Мадрид из "Челси" свободным агентом.
Существует мнение, что "Реал" решил пригласить Рюдигера, впечатлившись игрой Антонио за "синих" в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против команды Карло Анчелотти.
На самом же деле "Реал" начал подбираться к Рюдигеру задолго до этого, и к противостоянию двух команд в плей-офф Лиги Чемпионов дальнейшая судьба 29-летнего немца уже была предопределена.
"Когда я впервые услышал о Мадриде, то подумал: "Вау". Впервые они обратились ко мне, кажется, в сентябре или октябре. Такого рода клуб не звонит тебе слишком часто, и это было удивительно".
"То был очень дружелюбный разговор. Он (Анчелотти) сказал мне, что каждый будет рад моему приходу в Мадрид, и я очень обрадовался этому".
"Очевидно, что Анчелотти — один из людей, которые делают "Реал" очень сильным, но он такой не один. Также есть Карим Бензема, Тони Кроос, Лука Модрич... Он сказал, что все они будут рады мне, и я горжусь этим".
"Также это позволило мне осознать, что я был хорош последние три года, и это мотивирует меня, чтобы в "Реале" выступать еще лучше", — сообщил Рюдигер Marca.
10.06.2022 10:00
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