Рюдигер рассказал, когда начал переговоры с "Реалом"

Лука Модрич и Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер рассказал, что начал переговоры о своем переходе в "Реал" еще осенью прошлого года.

На прошлой неделе "Реал" подтвердил подписание четырехлетнего контракта с Рюдигером, который переезжает в Мадрид из "Челси" свободным агентом.

Существует мнение, что "Реал" решил пригласить Рюдигера, впечатлившись игрой Антонио за "синих" в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против команды Карло Анчелотти.

На самом же деле "Реал" начал подбираться к Рюдигеру задолго до этого, и к противостоянию двух команд в плей-офф Лиги Чемпионов дальнейшая судьба 29-летнего немца уже была предопределена.

"Когда я впервые услышал о Мадриде, то подумал: "Вау". Впервые они обратились ко мне, кажется, в сентябре или октябре. Такого рода клуб не звонит тебе слишком часто, и это было удивительно".

"То был очень дружелюбный разговор. Он (Анчелотти) сказал мне, что каждый будет рад моему приходу в Мадрид, и я очень обрадовался этому".

"Очевидно, что Анчелотти — один из людей, которые делают "Реал" очень сильным, но он такой не один. Также есть Карим Бензема, Тони Кроос, Лука Модрич... Он сказал, что все они будут рады мне, и я горжусь этим".

"Также это позволило мне осознать, что я был хорош последние три года, и это мотивирует меня, чтобы в "Реале" выступать еще лучше", — сообщил Рюдигер Marca.


Метки Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 489

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 10.06.2022 10:30 # brown-ale
    Его крысейшество.

    (ответить)

  2. mixmaster 10.06.2022 10:22 # mixmaster
    щелси - трамплин

    (ответить)

  3. gidro-met 10.06.2022 10:13 # gidro-met
    владелец сменился, теперь будут как Арсенал продавать топов своих?

    (ответить)

  4. danyar 10.06.2022 10:09 # danyar
    Перебежчик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: