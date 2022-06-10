"Ньюкасл" предложил 29 млн. фунтов за Ботмана

"Ньюкасл" приблизился к приобретению Свена Ботмана, предложив за защитника "Лилля" 29 миллионов фунтов плюс бонусы.

"Ньюкасл" пытался заполучить Ботмана еще в январе, но тогда "Лилль" заблокировал уход Свена, хотя тот и был готов присоединиться к команде Эдди Хау.



22-летний Ботман по-прежнему настроен отправиться в более амбициозный клуб и также вызывает интерес со стороны "Милана" и ПСЖ.



Однако пока "Ньюкасл" находится ближе всех к покупке Свена, за которого "Лилль" надеется выручить около 34 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.



"Сыграл ли я свой последний матч за "Лилль"? Я не знаю, но думаю, да. Я намерен сделать шаг вперед. Сейчас ведутся переговоры. Я не буду вдаваться в детали, но процесс продвигается. Надеюсь, я совершу трансфер в преддверии нового сезона. В идеале — к предсезонному периоду", — сообщил Ботман в недавнем интервью Algemeen Dagblad.