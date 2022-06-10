"Тоттенхэм" переключился с Бастони на Торреса и Бремера

Отчаявшись переманить защитника "Интера" Алессандро Бастони, "Тоттенхэм" переключил свое внимание на Пау Торреса из "Вильярреала" и Глейсона Бремера из "Торино".

Изначально оцениваемый в 50 миллионов фунтов Бастони был целью номер один главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте по укреплению линии обороны.



Однако на текущей неделе Алессандро и его агент Тулио Тинти дали ясно понять, что 23-летний итальянец не заинтересован в воссоединении с Конте и хочет остаться в "Интере".



Как сообщает Evening Standard, "шпоры" отреагировали на это, переключившись на две альтернативные цели в лице 25-летних Торреса и Бремера.



Помимо "Тоттенхэма", на Пау также претендует "Манчестер Юнайтед", однако участие в Лиге Чемпионов и полузащитник "шпор" Джовани Ло Чельсо, который провел вторую половину сезона в "Вильярреале" на правах аренды, являются преимуществом лондонского клуба.



Однако и Глейсон, признанный лучшим защитником Серии А по итогам сезона 2021/22, вызывает интерес целого ряда ведущих клубов Европы.