"Тоттенхэм" переключился с Бастони на Торреса и Бремера
Отчаявшись переманить защитника "Интера" Алессандро Бастони, "Тоттенхэм" переключил свое внимание на Пау Торреса из "Вильярреала" и Глейсона Бремера из "Торино".
Изначально оцениваемый в 50 миллионов фунтов Бастони был целью номер один главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте по укреплению линии обороны.
Однако на текущей неделе Алессандро и его агент Тулио Тинти дали ясно понять, что 23-летний итальянец не заинтересован в воссоединении с Конте и хочет остаться в "Интере".
Как сообщает Evening Standard, "шпоры" отреагировали на это, переключившись на две альтернативные цели в лице 25-летних Торреса и Бремера.
Помимо "Тоттенхэма", на Пау также претендует "Манчестер Юнайтед", однако участие в Лиге Чемпионов и полузащитник "шпор" Джовани Ло Чельсо, который провел вторую половину сезона в "Вильярреале" на правах аренды, являются преимуществом лондонского клуба.
Однако и Глейсон, признанный лучшим защитником Серии А по итогам сезона 2021/22, вызывает интерес целого ряда ведущих клубов Европы.
10.06.2022 08:00
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Торрес второй Солдадо
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Будет конечно топово забрать Бремера, это че получается, взяли Ромеро который в позапрошлом сезоне был признан лучшим защитником сериала, а теперь ещё и Бремера который в этом сезоне забрал эту награду.
Красиво!!!
п.с. Пау тоже хорош на самом деле.
Че там горите от мощи Тоттенхэма братишки? Эхэхэ)))
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Бремер лучше обоих
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