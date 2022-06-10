"Тоттенхэм" переключился с Бастони на Торреса и Бремера

Пау Торрес Отчаявшись переманить защитника "Интера" Алессандро Бастони, "Тоттенхэм" переключил свое внимание на Пау Торреса из "Вильярреала" и Глейсона Бремера из "Торино".

Изначально оцениваемый в 50 миллионов фунтов Бастони был целью номер один главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте по укреплению линии обороны.

Однако на текущей неделе Алессандро и его агент Тулио Тинти дали ясно понять, что 23-летний итальянец не заинтересован в воссоединении с Конте и хочет остаться в "Интере".

Как сообщает Evening Standard, "шпоры" отреагировали на это, переключившись на две альтернативные цели в лице 25-летних Торреса и Бремера.

Помимо "Тоттенхэма", на Пау также претендует "Манчестер Юнайтед", однако участие в Лиге Чемпионов и полузащитник "шпор" Джовани Ло Чельсо, который провел вторую половину сезона в "Вильярреале" на правах аренды, являются преимуществом лондонского клуба.

Однако и Глейсон, признанный лучшим защитником Серии А по итогам сезона 2021/22, вызывает интерес целого ряда ведущих клубов Европы.


Метки Бастони, Бремер, Вильяррреал, Интер, Торино, Торрес, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2022 08:00

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  1. makeewadim 10.06.2022 08:49 # makeewadim
    Торрес второй Солдадо

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  2. vagifspurs 10.06.2022 08:10 # vagifspurs
    Будет конечно топово забрать Бремера, это че получается, взяли Ромеро который в позапрошлом сезоне был признан лучшим защитником сериала, а теперь ещё и Бремера который в этом сезоне забрал эту награду.

    Красиво!!!

    п.с. Пау тоже хорош на самом деле.

    Че там горите от мощи Тоттенхэма братишки? Эхэхэ)))

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  3. vals1702 10.06.2022 08:02 # vals1702
    Бремер лучше обоих

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