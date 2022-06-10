"Сити" и "Реал" следят за контрактной ситуацией Джеймса

"Челси" до сих пор не начал переговоры со своим защитником Рисом Джеймсом о новом контракте.

Свой действующий контракт, от которого остается еще три сезона, Джеймс заключил два с половиной года назад.



С тех пор 22-летний англичанин добился огромного прогресса и является ключевым игроком "Челси" при Томасе Тухеле.



Однако этот прогресс пока не был вознагражден, и Джеймс продолжает получать скромные по меркам первой команды "синих" 70,000 фунтов в неделю.



Как утверждает Daily Mail, заминка с новым контрактом для Джеймса привлекла внимание "Манчестер Сити" и "Реала", которые рассматривают Риса в качестве своей долгосрочной трансферной цели.



"Челси" просто не чувствует необходимости спешить с продлением сотрудничества со своим воспитанником, и такого рода отношение может навести Джеймса на мысли о переходе в клуб, где его будут ценить больше.