"Сити" и "Реал" следят за контрактной ситуацией Джеймса

Рис Джеймс "Челси" до сих пор не начал переговоры со своим защитником Рисом Джеймсом о новом контракте.

Свой действующий контракт, от которого остается еще три сезона, Джеймс заключил два с половиной года назад.

С тех пор 22-летний англичанин добился огромного прогресса и является ключевым игроком "Челси" при Томасе Тухеле.

Однако этот прогресс пока не был вознагражден, и Джеймс продолжает получать скромные по меркам первой команды "синих" 70,000 фунтов в неделю.

Как утверждает Daily Mail, заминка с новым контрактом для Джеймса привлекла внимание "Манчестер Сити" и "Реала", которые рассматривают Риса в качестве своей долгосрочной трансферной цели.

"Челси" просто не чувствует необходимости спешить с продлением сотрудничества со своим воспитанником, и такого рода отношение может навести Джеймса на мысли о переходе в клуб, где его будут ценить больше.


Метки Джеймс, контракты, Манчестер Сити, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2022 07:00

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