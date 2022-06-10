Светская хроника за пятницу

Донни Ван де Бек готов отправиться в "Рому". Александр Зинченко открыт к уходу из "Манчестер Сити". "Челси" и ПСЖ сражаются за Лаутаро Мартинеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ливерпуль" готов выплатить отступные в 42.5 млн. фунтов за 17-летнего полузащитника "Барселоны" Гави, однако тот планирует подписать новый контракт со своим клубом. (La Porteria)



Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса, проведет встречу с "Манчестер Юнайтед", который не оставляет надежду увести 22-летнего уругвайца из под носа у "Ливерпуля". (Daily Express)



Полузащитник "Юнайтед" Донни Ван де Бек готов уйти в "Рому". (Corriere della Sera)



Вингер "Аякса" Антони вступил в переговоры с "Юнайтед". (Goal)



"Фенербахче" обозначил интерес к полузащитнику "Юнайтед" Андреасу Перейре. (ESPN)



"Барселона" рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву в качестве замены для Френки Де Йонга, которого хочет купить "Юнайтед". (Mundo Deportivo)



"Барселона" заинтересована в Силве, но в переговоры не вступала и свое предложение не выдвигала. (Fabrizio Romano)



"Барселона" и "Ювентус" хотят полузащитника "Сити" Илкая Гюндогана. (Bild)



Защитник Александр Зинченко открыт к уходу из "Сити" этим летом. 25-летнего украинца хотят "Арсенал", "Вест Хэм", "Лестер", "Вулверхэмптон" и "Эвертон". (90min)



"Брайтон" установил цену в 50 млн. фунтов за защитника Марка Кукурелью, которого хочет "Сити". (talkSPORT)



"Челси" и "Тоттенхэм" тоже следят за Кукурельей. (Goal)



"Челси" и ПСЖ претендуют на нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. (Tuttomercatoweb)



"Челси" готов выслушать предложения насчет Хакима Зийеша, Кристиана Пулишича и Тимо Вернера. (The Telegraph)



"Лидс" обсуждает покупку полузащитника "Баварии" Марка Роки за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



ПСЖ обратился к "Лиллю" насчет покупки защитника Свена Ботмана, переговоры по которому ведет "Ньюкасл". (90min)



"Байер" сообщил "Ньюкаслу", что не планирует продавать вингера Муссу Диаби этим летом. (Daily Express)



"Вест Хэм" проявил интерес к защитнику "Эвертона" Майклу Кину. (Football Insider)



"Вулверхэмптон" хочет 25 млн. фунтов за полузащитника Моргана Гиббс-Уайта, который интересен "Ноттингем Форест" и "Саутгемптону". (Football Insider)



Другое



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получит отдых в матчах сборной Англии против Италии и Венгрии. Его место впереди займет Тэмми Абрахэм. (Daily Mail)



Премьер-Лига ограничила стоимость выездных билетов на свои матчи 30 фунтами. Это правило будет действовать в течение трех следующих сезонов. (Evening Standard)



Игроки сборной Уэльса разделят бонус минимум в 10 млн. фунтов за выход на ЧМ-2022. (Daily Mail)



Защитник "Арсенала" Бен Уайт сделал предложение своей девушке, подарив ей кольцо и сделав татуировку с надписью "я люблю тебя" на запястье. (The Sun)