"Тоттенхэм" надеется уговорить Кейна завершить карьеру в клубе

"Тоттенхэм" оптимистичен насчет своих шансов уговорить нападающего Харри Кейна провести остаток карьеры в клубе.

В следующем месяце Кейну исполнится уже 29, однако Харри, обладая репутацией одного из лучших нападающих в мире, до сих пор не завоевал ни одного командного трофея.



Жгучее желание больших побед обнаружило себя прошлым летом, когда Кейн пытался перейти в "Манчестер Сити", однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не отпустил Харри.



Как утверждает Daily Mail, на сей раз "шпоры" не ожидают повторения прошлогодней саги, и на то есть несколько причин. Во-первых, Кейн счастлив работать с главным тренером Антонио Конте, чьи амбиции соответствуют его собственным. Во-вторых, сейчас нет явного покупателя на Харри — "Сити" недавно заручился услугами Эрлинга Холанда и за капитаном сборной Англии уже не вернется.



В данный момент у Кейна остается два года по контракту, и стороны пока не начинали переговоры о продлении сотрудничества. Однако в "Тоттенхэме" уверены, что смогут убедить Харри заключить новую сделку и, возможно, даже завершить карьеру в клубе.