В "Ливерпуле" уверены, что "Бавария" заплатит свыше 40 млн. фунтов за Мане

В "Ливерпуле" уверены, что заставят "Баварию" заплатить свыше 40 миллионов фунтов за нападающего Садио Мане.

К настоящему моменту "Бавария" сделала уже два предложения о покупке Мане, но оба были отклонены. Во второй раз чемпионы Бундеслиги были готовы выложить 30 млн. фунтов, еще 6.5 млн. фунтов предусмотрев в виде трудно достижимым бонусов.



Как сообщает The Telegraph, "Ливерпуль" дал ясно понять "Баварии", что оценивает Садио в сумму свыше 40 млн. фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт 30-летнего сенегальца.



На "Энфилде" ожидают, что в конце концов "Бавария" согласится на выдвинутые требования, после чего "красные" сразу же направят вырученные за Мане деньги на приобретение нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.



Несмотря на озвучиваемую прессой цену в 85 млн. фунтов за Нуньеса, "Ливерпуль" надеется заполучить 22-летнего уругвайца за 60 млн. фунтов плюс 15-20 млн. фунтов в виде бонусов, минимум половина из которых будут легко достижимыми.