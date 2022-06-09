В "Ливерпуле" уверены, что "Бавария" заплатит свыше 40 млн. фунтов за Мане

Садио Мане В "Ливерпуле" уверены, что заставят "Баварию" заплатить свыше 40 миллионов фунтов за нападающего Садио Мане.

К настоящему моменту "Бавария" сделала уже два предложения о покупке Мане, но оба были отклонены. Во второй раз чемпионы Бундеслиги были готовы выложить 30 млн. фунтов, еще 6.5 млн. фунтов предусмотрев в виде трудно достижимым бонусов.

Как сообщает The Telegraph, "Ливерпуль" дал ясно понять "Баварии", что оценивает Садио в сумму свыше 40 млн. фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт 30-летнего сенегальца.

На "Энфилде" ожидают, что в конце концов "Бавария" согласится на выдвинутые требования, после чего "красные" сразу же направят вырученные за Мане деньги на приобретение нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

Несмотря на озвучиваемую прессой цену в 85 млн. фунтов за Нуньеса, "Ливерпуль" надеется заполучить 22-летнего уругвайца за 60 млн. фунтов плюс 15-20 млн. фунтов в виде бонусов, минимум половина из которых будут легко достижимыми.


Метки Бавария, Бенфика, Ливерпуль, Мане, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 23:00

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  1. dexter 09.06.2022 23:40 # dexter
    Так одни в фунтах хотят, а другие в евро.

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  2. gerrard08 09.06.2022 23:02 # gerrard08
    Я хз че они сиськи мнут, с первого дня говорю что 35+5 норм прайс. Ток нормальными бонусами.

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