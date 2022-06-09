Салах — Игрок Года по версии PFA
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).
В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Салах стал лучшим ассистентом и совместно лучшим бомбардиром дивизиона, отдав 14 результативных передач и забив 23 гола.
29-летний египтянин помог "Ливерпулю" завоевать Кубок Лиги с Кубком Англии. При этом "красным" лишь слегка не хватило для побед в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Салах признается Игроком Года по версии PFA во второй раз за карьеру. Прежде это удавалось лишь Марку Хьюзу, Алану Ширеру, Тьерри Анри, Гарету Бэйлу, Криштиану Роналду и предыдущему обладателю награды Кевину Де Брюйне.
В борьбе за звание Игрока Года Мохамед опередил Де Брюйне, Роналду, Харри Кейна и одноклубников Виргила Ван Дейка с Садио Мане.
А молодым Игроком Года второй раз подряд стал 22-летний Фоден, который помог "Манчестер Сити" завоевать титул Премьер-Лиги в сезоне 2021/22.
Конкурентами Фила на сей раз были Рис Джеймс, Конор Галлахер, Джейкоб Рэмси, Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу.
Также PFA огласила символическую сборную 2022 года.
09.06.2022 22:15
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Братики Русоёбы, простите пожалуйста меня за то что редко тут сейчас отписываюсь, много дел есть по работе.
Меня переполняет гордость за вас, вы полностью оправдываете свой статус Русоёбов, вы Герои!!!
Слава Русоёбам!!!
Героям Слава!!!
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От Челси один Рюдигер и тот уже не пенс)
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не, ну ладно сосалах, маня и дырнольд, но ван дилда, ТИАГО и пеналду - это ор дикий, конечно)))
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Ну если уж откровенно, то Тиаго лишний здесь. Если уж лучшего опорника определять, тот же Фабиньо лучше и стабильней был. Если кому-то режут глаз и рвут жопу игроки Ливерпуля в таком количестве, то того же Райса или Филипса поставьте. Тиаго ну совсем не там, он на этой позиции играл-то в этом сезоне с гулькин нос.
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вполне адекватно. приятно видеть подавляющее представительство Ливерпуля. я бы оспорил лишь позицию КриРо, можно было поставить Сона. Оба провели не самый стабильный сезон, но голы Сона помогли Тоттенхэму попасть в заветную ЛЧ.
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> Молодым Игроком Года второй раз подряд стал 22-летний Фоден, который помог "Манчестер Сити" завоевать титул Премьер-Лиги в сезоне 2021/22.
КОРОЛЬ!!!
P.S. А как же великий скузнявый талант аленьсандр-дырнольд?) Опять обоссали чумазика скузнявого)))
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Западная разведка: во время войны в Украине, возможно, погибли 20 тыс. российских военных
Джонатал Бил, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны
Число российских военнослужащих, погибших во время войны в Украине, может достигать 20 тыс. человек, считает высокопоставленный представитель западных спецслужб.
Неделю назад его оценка численности российских жертв составляла около 15 тыс. человек. Теперь представитель спецслужб говорит, что эта цифра увеличилась и составляет "от 15 тыс. до 20 тыс."
Чиновник, который попросил не называть его имени, отказался оценивать число украинских военных, погибших во время войны. При этом он признал, что в Вооруженных силах Украины "есть проблемы с моральным духом" после более чем 100 дней боев.
По его мнению, при том, что украинские военные "несут очень тяжелые потери", российская кампания в Украине "остается крайне неблагополучной на многих уровнях".
Как сказал чиновник, у российских сил заканчиваются некоторые виды боеприпасов, в особенности высокоточное оружие, такое как крылатые ракеты.
Однако, добавляет представитель западной разведки, у Москвы остаются большие запасы неуправляемых бомб.
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Русская служба Би-би-си ранее подтвердила имена 3052 российских военных, погибших на войне в Украине.
Министерство обороны России не обновляет информацию о погибших с конца марта, по данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 30 тысяч.
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Офигеваю насчет игнора Сона.
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норм лузерпуки наротировали
а если судить адекватно, то сосалаха даже в топ-5 не должно быть:
1. Де Брюйне
2. Сон
3. Бернарду Силва
4. Канселу
5. Миша Антонио
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нету сон хен мына и есть роналдо? рип
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А сколько кубков апл у него втом году?
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