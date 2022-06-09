Салах — Игрок Года по версии PFA

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Салах стал лучшим ассистентом и совместно лучшим бомбардиром дивизиона, отдав 14 результативных передач и забив 23 гола.



29-летний египтянин помог "Ливерпулю" завоевать Кубок Лиги с Кубком Англии. При этом "красным" лишь слегка не хватило для побед в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Салах признается Игроком Года по версии PFA во второй раз за карьеру. Прежде это удавалось лишь Марку Хьюзу, Алану Ширеру, Тьерри Анри, Гарету Бэйлу, Криштиану Роналду и предыдущему обладателю награды Кевину Де Брюйне.



В борьбе за звание Игрока Года Мохамед опередил Де Брюйне, Роналду, Харри Кейна и одноклубников Виргила Ван Дейка с Садио Мане.



А молодым Игроком Года второй раз подряд стал 22-летний Фоден, который помог "Манчестер Сити" завоевать титул Премьер-Лиги в сезоне 2021/22.



Конкурентами Фила на сей раз были Рис Джеймс, Конор Галлахер, Джейкоб Рэмси, Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу.



Также PFA огласила символическую сборную 2022 года.











