Стерлинг может покинуть "Сити" этим летом

Рахим Стерлинг может покинуть "Манчестер Сити" этим летом, и "Челси" является одним из клубов, заинтересованных в вингере сборной Англии.

В данный момент у Стерлинга остается только 12 месяцев по контракту, и "Сити" совершенно не хочет потерять игрока такого калибра безо всякой компенсации через год.



Еще в октябре Рахим признал, что ему, возможно, придется покинуть "Этихад", если ситуация с игровым временем не улучшится. Экс-вингер "Ливерпуля" отложил до лета переговоры с "горожанами" о новой сделке.



И хотя в завершившемся сезоне 27-летний Стерлинг забил 17 голов за "Сити" во всех соревнованиях и завоевал свой очередной титул, в рамках Премьер-Лиги Рахим выходил в старте лишь на 23 из 38 матчей.



По информации The Telegraph, среди европейских топ-клубов крепнет ощущение, что Стерлинг и "Сити" разойдутся этим летом, не договорившись о продлении сотрудничества.



Наибольший интерес к Стерлингу среди представителей Премьер-Лиги проявляет "Челси". Также за Рахима могут побороться "Реал", "Барселона" и "Бавария".



Добавим, Стерлинг забивал двузначное количество голов в каждом из пяти последних сезонов Премьер-Лиги. Рахим находится в самом расцвете сил, поэтому "Сити" будет готов попросить за него 50-60 миллионов фунтов, несмотря на истекающий контракт.