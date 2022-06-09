МЮ задумывается о покупке Окслейд-Чемберлена
"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.
В сезоне 2021/22 Окслейд-Чемберлен был игроком глубокого запаса в "Ливерпуле", отметившись лишь девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Сейчас у Алекса остается только один год по контракту, и talkSPORT ожидает, что "красные" будут готовы отпустить 28-летнего англичанина примерно за 10 миллионов фунтов.
Доступность Окслейд-Чемберлена для трансфера привлекла внимание "Юнайтед", который чья полузащита заметно поредела после ухода Поля Погба, Неманьи Матича, Хуана Маты и Джесси Лингарда.
Интерес к Алексу также проявляет его бывший клуб "Саутгемптон", однако склонность экс-игрока "Арсенала" к травмам и его высокая зарплата настораживают "святых".
09.06.2022 21:00
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Как-то даже жаль болел МЮ после таких новостей)
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