Чех считает, что у Лукаку есть будущее в "Челси"

Ромелу Лукаку Технический советник "Челси" Петр Чех считает, что на будущем нападающего Ромелу Лукаку на "Стэмфорд Бридж" рано ставить крест.

Согласно слухам, ни главный тренер "Челси" Томас Тухель, ни новый владелец клуба Тодд Бели не собираются стоять на пути у Лукаку, который хочет вернуться в "Интер" спустя всего год после своего ухода.

Однако прошлым летом Чех и его соратница Марина Грановская приложили колоссальные усилия и потратили колоссальные деньги, выкупив Ромелу за 97.5 млн. фунтов. Поэтому Петр не спешит списывать бельгийца со счетов и намекает на раскол внутри клуба.

"Лично я убежден, что он проведет отличный сезон. В прошлом сезоне, когда он только пришел, мы увидели, как силен он может быть. К сожалению, полученная против "Астон Виллы" травма надолго вывела его из строя и все замедлила, а затем он подхватил ковид".

"Ближе к концу сезона, когда он выздоровел и набрал форму, мы увидели, насколько хорош он может быть. У нас как у команды был определенный спад в этом сезоне, и его это тоже коснулось. Но я полностью уверен, что он реабилитируется и проведет сильный сезон", — сообщил Чех Sky Sports.


Метки Лукаку, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 301

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 09.06.2022 20:27 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: