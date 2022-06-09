Премьер-Лиги приостановила телевизионный контракт с "Матч ТВ"
Премьер-Лига приостановила новый шестилетний контракт с "Матч ТВ" по трансляции своих матчей на территории России.
Этот контракт стоимостью 43 миллиона фунтов должен был вступить в силу только с сезона 2022/23, однако сегодня — даже не вынося этот вопрос на голосование — Премьер-Лига уведомила все 20 своих клубов, что сделка была приостановлена.
Как отмечает Daily Mirror, речь идет именно о заморозке контракта, а не о досрочном его расторжении, что теоретически оставляет надежду на снятие санкций.
Данное решение связано с тем, что "Матч ТВ" принадлежит холдингу "Газпром-медиа", подконтрольному российским властям, устроившим военную агрессию в отношении Украины.
"Мы полностью поддерживаем решение Премьер-Лиги перестать транслировать матчи в России как ответ на варварское, бессмысленное нападение на Украину".
"Нельзя позволить России легитимизировать свою незаконную войну через спорт и культуру, и мы должны работать сообща, чтобы Путин остался изгоем на международной арене", — сообщил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
09.06.2022 19:00
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Последние комментарии:
Рашка изгой.
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В этом "приостановила", вместо разрыва контракта, прослеживается тенденция, где большинство санкции желают отменить те, кто их вводил как только закончится война. И это разочаровывает.
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> "Мы полностью поддерживаем решение Премьер-Лиги перестать транслировать матчи в России как ответ на варварское, бессмысленное нападение на Украину".
> "Нельзя позволить России легитимизировать свою незаконную войну через спорт и культуру, и мы должны работать сообща, чтобы Путин остался изгоем на международной арене", — сообщил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
Это правильно
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Мда, маразм крепчал. Последние два абзаца топовый бред. Лучше бы вообще ничего не объясняли. Теперь путин точно войну остановит
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Даа, блеать изгоем... Ппц он ждёт каждый тур с нетерпением, что ж теперь делать... Такой бред нахуй
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-> путин
ИЗГОЙ
-> Хаддлстон
КОРОЛЬ!!!
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Могли бы сразу разорвать, надежды на то что бункер кинг даст заднюю нет, скорее ядерная война начнется.
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КОРОЛИ!!!
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