Премьер-Лиги приостановила телевизионный контракт с "Матч ТВ"

ТВ-камера Премьер-Лига приостановила новый шестилетний контракт с "Матч ТВ" по трансляции своих матчей на территории России.

Этот контракт стоимостью 43 миллиона фунтов должен был вступить в силу только с сезона 2022/23, однако сегодня — даже не вынося этот вопрос на голосование — Премьер-Лига уведомила все 20 своих клубов, что сделка была приостановлена.

Как отмечает Daily Mirror, речь идет именно о заморозке контракта, а не о досрочном его расторжении, что теоретически оставляет надежду на снятие санкций.

Данное решение связано с тем, что "Матч ТВ" принадлежит холдингу "Газпром-медиа", подконтрольному российским властям, устроившим военную агрессию в отношении Украины.

"Мы полностью поддерживаем решение Премьер-Лиги перестать транслировать матчи в России как ответ на варварское, бессмысленное нападение на Украину".

"Нельзя позволить России легитимизировать свою незаконную войну через спорт и культуру, и мы должны работать сообща, чтобы Путин остался изгоем на международной арене", — сообщил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.


Метки Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 19:00

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  1. chelsea88 09.06.2022 19:35 # chelsea88
    Рашка изгой.

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  2. suddenly 09.06.2022 19:32 # suddenly
    В этом "приостановила", вместо разрыва контракта, прослеживается тенденция, где большинство санкции желают отменить те, кто их вводил как только закончится война. И это разочаровывает.

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  3. true-manc 09.06.2022 19:25 # true-manc
    > "Мы полностью поддерживаем решение Премьер-Лиги перестать транслировать матчи в России как ответ на варварское, бессмысленное нападение на Украину".
    > "Нельзя позволить России легитимизировать свою незаконную войну через спорт и культуру, и мы должны работать сообща, чтобы Путин остался изгоем на международной арене", — сообщил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.

    Это правильно

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  4. sausage 09.06.2022 19:18 # sausage
    Мда, маразм крепчал. Последние два абзаца топовый бред. Лучше бы вообще ничего не объясняли. Теперь путин точно войну остановит

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  5. mancunia-planet 09.06.2022 19:09 # mancunia-planet
    Даа, блеать изгоем... Ппц он ждёт каждый тур с нетерпением, что ж теперь делать... Такой бред нахуй

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  6. vagifspurs 09.06.2022 19:09 # vagifspurs
    -> путин

    ИЗГОЙ

    -> Хаддлстон

    КОРОЛЬ!!!

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  7. gerrard08 09.06.2022 19:07 # gerrard08
    Могли бы сразу разорвать, надежды на то что бункер кинг даст заднюю нет, скорее ядерная война начнется.

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  8. vagifspurs 09.06.2022 19:07 # vagifspurs
    КОРОЛИ!!!

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