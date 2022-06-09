Премьер-Лиги приостановила телевизионный контракт с "Матч ТВ"

Премьер-Лига приостановила новый шестилетний контракт с "Матч ТВ" по трансляции своих матчей на территории России.

Этот контракт стоимостью 43 миллиона фунтов должен был вступить в силу только с сезона 2022/23, однако сегодня — даже не вынося этот вопрос на голосование — Премьер-Лига уведомила все 20 своих клубов, что сделка была приостановлена.



Как отмечает Daily Mirror, речь идет именно о заморозке контракта, а не о досрочном его расторжении, что теоретически оставляет надежду на снятие санкций.



Данное решение связано с тем, что "Матч ТВ" принадлежит холдингу "Газпром-медиа", подконтрольному российским властям, устроившим военную агрессию в отношении Украины.



"Мы полностью поддерживаем решение Премьер-Лиги перестать транслировать матчи в России как ответ на варварское, бессмысленное нападение на Украину".



"Нельзя позволить России легитимизировать свою незаконную войну через спорт и культуру, и мы должны работать сообща, чтобы Путин остался изгоем на международной арене", — сообщил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.