"Ливерпуль" согласовал условия контракта с Нуньесом

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с нападающим "Бенфики" и сборной Уругвая Дарвином Нуньесом.

Ранее попрощавшись с Дивоком Ориги, сейчас "Ливерпуль" также рискует лишиться Садио Мане, два предложения о покупке которого уже сделала "Бавария".

Эта ситуация заставила "Ливерпуль" обратиться на трансферный рынок в поисках усиления линии нападения, и в качестве своей цели номер один "красные" определили 22-летнего Нуньеса.

По информации The Athletic, "Ливерпуль" вступил в переговоры с "Бенфикой" только на этой неделе. Стороны продолжают диалог, но португальский клуб надеется выручить за Дарвина 85 миллионов фунтов, что стало бы новым трансферным рекордом для "красных".

При этом с самим Нуньесом "Ливерпуль" уже договорился. Главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником Дарвина, и тот дал согласие на переезд на "Энфилд".

Добавим, в 41 матче сезона 2021/22 за "Бенфику" Нуньес забил 34 гола, в том числе два против "Ливерпуля" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 18:00

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  1. mancunia-planet 09.06.2022 18:03 # mancunia-planet
    Пздц. Нахуй сука бляяяддъ. Зато мы с Рэшфордом. Всё зашибись

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  2. danik9 09.06.2022 18:02 # danik9
    Ну что за прекрасная новость!

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