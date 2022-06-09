У "Эвертона" появился новый титульный спонсор

Stake.com "Эвертон" заключил рекордный для своего клуба спонсорский контракт с букмекером Stake.com.

Всего лишь два года назад "Эвертон" досрочно попрощался с кенийским букмекером SportPesa, объяснив это в том числе и репутационными издержками.

Однако сейчас "ириски" находятся в крайне тяжелой финансовой ситуации, что заставило их взять на роль титульного спонсора другого букмекера.

Daily Mail оценивает контракт с Stake.com в сумму свыше 10 миллионов фунтов в год. Эмблема этого букмекера сменит Cazoo на титульной стороне игровых футболок "Эвертона".


Метки Stake.com, спонсоры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 17:00

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