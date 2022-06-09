У "Эвертона" появился новый титульный спонсор

"Эвертон" заключил рекордный для своего клуба спонсорский контракт с букмекером Stake.com.

Всего лишь два года назад "Эвертон" досрочно попрощался с кенийским букмекером SportPesa, объяснив это в том числе и репутационными издержками.



Однако сейчас "ириски" находятся в крайне тяжелой финансовой ситуации, что заставило их взять на роль титульного спонсора другого букмекера.



Daily Mail оценивает контракт с Stake.com в сумму свыше 10 миллионов фунтов в год. Эмблема этого букмекера сменит Cazoo на титульной стороне игровых футболок "Эвертона".