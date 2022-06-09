"Ливерпуль" подтвердил уход Кариуса и Ориги

"Ливерпуль" объявил о расставании с семью игроками, включая голкипера Лориса Кариуса и нападающего Дивока Ориги.

У всех семерых, включая Шейи Оджо, Бена Вудберна и четырех игроков из академии, контракты истекают в конце июня и продлены не будут.



Кариус не играл за "Ливерпуль" с финала Лиги Чемпионов против "Реала" в Киеве четыре года назад, когда своими двумя ляпами он предрешил судьбу матча.



Три следующих сезона после того финала Лорис скитался по арендам, но кампанию 2021/22 провел в качестве игрока команды Юргена Клоппа, пускай и не сыграв ни минуты.



Ориги оставил после себя гораздо более приятные воспоминания, хотя все семь своих лет в "Ливерпуле" был исключительно игроком ротации.



Прежде всего 27-летний бельгиец запомнился дублем в эпическом противостоянии с "Барселоной" в полуфинале Лиги Чемпионов в 2019 году, а также голом в том финале против "Тоттенхэма".



Всего Дивок забил 41 гол в 175 матчах за "Ливерпуль" и теперь, как ожидается, перейдет свободным агентом в "Милан".