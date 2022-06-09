"Ливерпуль" подтвердил уход Кариуса и Ориги

Дивок Ориги "Ливерпуль" объявил о расставании с семью игроками, включая голкипера Лориса Кариуса и нападающего Дивока Ориги.

У всех семерых, включая Шейи Оджо, Бена Вудберна и четырех игроков из академии, контракты истекают в конце июня и продлены не будут.

Кариус не играл за "Ливерпуль" с финала Лиги Чемпионов против "Реала" в Киеве четыре года назад, когда своими двумя ляпами он предрешил судьбу матча.

Три следующих сезона после того финала Лорис скитался по арендам, но кампанию 2021/22 провел в качестве игрока команды Юргена Клоппа, пускай и не сыграв ни минуты.

Ориги оставил после себя гораздо более приятные воспоминания, хотя все семь своих лет в "Ливерпуле" был исключительно игроком ротации.

Прежде всего 27-летний бельгиец запомнился дублем в эпическом противостоянии с "Барселоной" в полуфинале Лиги Чемпионов в 2019 году, а также голом в том финале против "Тоттенхэма".

Всего Дивок забил 41 гол в 175 матчах за "Ливерпуль" и теперь, как ожидается, перейдет свободным агентом в "Милан".


Метки Кариус, Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 09.06.2022 16:16 # bangladesh
    самый яркий пример того как игрок глубокой ротации способен стать легендой клуба и вписать свое имя в историю...

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  2. true-manc 09.06.2022 16:09 # true-manc
    > Всего Дивок забил 41 гол в 175 матчах за "Ливерпуль"

    0,23 гола за матч))) нападающий))) ору с бомжа

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  3. true-manc 09.06.2022 16:07 # true-manc
    ор, конечно, что клоп выгораживал кариуса как мог, хотел с ним дальше играть. благо для лгбтпуля, что их руководство обоссало хотелки лгбт-активиста и купило скузне алису, которая хотя бы тянет на уровень середняка, достойно нюхая попу Эдерсона на скамейке запасных в сборной Бразилии

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