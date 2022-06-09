Бывший тренер Нуньеса: "Дарвин будет как рыба в воде в "Ливерпуле"

Жозе Гомеш, бывший тренер Дарвина Нуньеса по "Альмерии", уверен, что нападающий "Бенфики" будет чувствовать себя "как рыба в воде" в "Ливерпуле".

Как известно, "Ливерпуль" рассматривает Нуньеса в качестве замены для Садио Мане, которого пытается переманить "Бавария".



Для приглашения Дарвина "красным", возможно, придется обновить свой трансферный рекорд, выложив 85 миллионов фунтов, однако Гомеш не сомневается, что 22-летний уругваец заиграет в команде Юргена Клоппа.



"Он физически очень мощный игрок с громадным потенциалом. Мы говорим об атлете ростом 1.90 метров с потрясающей скоростью. Эта скорость позволяет команде, за которую он играет, очень легко достигать чужих ворот. Он хорошо подходит не только для самого тренера, который является мотиватором и энтузиастом, но и для их игрового стиля".



"Клоппу нравится играть, находя пространство за спинами чужих защитников, а значит мы можем сказать, что Дарвин будет чувствовать себя как рыба в воде, потому что скорость и быстрые быстрые атаки — это его стихия", — сообщил Гомеш Record.