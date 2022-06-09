Бывший тренер Нуньеса: "Дарвин будет как рыба в воде в "Ливерпуле"

Дарвин Нуньес Жозе Гомеш, бывший тренер Дарвина Нуньеса по "Альмерии", уверен, что нападающий "Бенфики" будет чувствовать себя "как рыба в воде" в "Ливерпуле".

Как известно, "Ливерпуль" рассматривает Нуньеса в качестве замены для Садио Мане, которого пытается переманить "Бавария".

Для приглашения Дарвина "красным", возможно, придется обновить свой трансферный рекорд, выложив 85 миллионов фунтов, однако Гомеш не сомневается, что 22-летний уругваец заиграет в команде Юргена Клоппа.

"Он физически очень мощный игрок с громадным потенциалом. Мы говорим об атлете ростом 1.90 метров с потрясающей скоростью. Эта скорость позволяет команде, за которую он играет, очень легко достигать чужих ворот. Он хорошо подходит не только для самого тренера, который является мотиватором и энтузиастом, но и для их игрового стиля".

"Клоппу нравится играть, находя пространство за спинами чужих защитников, а значит мы можем сказать, что Дарвин будет чувствовать себя как рыба в воде, потому что скорость и быстрые быстрые атаки — это его стихия", — сообщил Гомеш Record.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 15:00

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  1. bangladesh 09.06.2022 16:17 # bangladesh
    "1.90 метров" ????

    ты что Михуйло, прекращай...

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  2. apl-nash 09.06.2022 16:02 # apl-nash
    Несомненно будущий Топ. По игре очень напоминает Эль-Ниньо. Смотрел нарезки видео - ну прям ностальгия по Торресу, welcome to Welcome to Merseyside!

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  3. true-manc 09.06.2022 15:58 # true-manc
    я бы не был так уверен

    да, он переоцененка по типу аленьсандра-дырнольда и сосалаха, которая может иногда надорвать свой геморрой и создать иллюзию топовости, но все же потребуются недели адаптации, чтобы стать настоящим лузерпуком и оседлать страпон. вообще мало кто способен на такое, нужно быть природной шлюшкой с очень пластичным анусом.

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  4. mancunia-planet 09.06.2022 15:25 # mancunia-planet
    Блеать, блеаааать

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  5. tursa 09.06.2022 15:20 # tursa
    удачно что за него реал и бавария не борятся, хотя обоим нужен топ нап

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