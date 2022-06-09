"Челси" сообщил Лукаку, что тот волен вернуться в "Интер"
"Челси" сообщил своему нападающему Ромелу Лукаку, что тот волен вернуться в "Интер", если финансовые условия устроят "синих".
Лукаку стал лучшим бомбардиром "Челси" в сезоне 2021/22, забив 15 голов во всех соревнованиях, но вторую половину кампании провел настолько неудачно, что теперь отчаянно хочет вернуться в "Интер", который заработал 97.5 млн. фунтов с его продажи "синим" год назад.
По информации The Guardian, ни главный тренер "Челси" Томас Тухель, ни новый владелец клуба Тодд Бели не собираются стоять на пути у 29-летнего бельгийца.
Однако условия сделки должны быть правильными для "синих" в финансово отношении, и в данный момент стороны находятся в поисках решения.
Сообщается, что "Челси" может потребовать от "Интера" до 25 млн. фунтов в качестве арендной платы. Также клубу Серии А придется взять на себя значительную долю зарплаты Лукаку, которую The Guardian оценивает в 325,000 фунтов в неделю.
Прямо сейчас даже аренда Лукаку, не говоря о постоянном трансфере, выглядит неподъемной ношей для "Интера", которому для возвращения Ромелу, вероятно, потребуется продать ряд имеющихся игроков вроде Милана Шкриниара, Алессандро Бастони и Лаутаро Мартинеса.
09.06.2022 14:00
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Ром, дави их третьей ногой по полной, никуда не уходи! БЛМ!
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110 кг мяса за 90 лямов увхахахахаххаха
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Ахахахахах развод десятилетия в АПЛ. Норм нигга, поимел залупенсов. Роман Аркадьевич даже клуб продал.
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ссаный нигер который только может забивать Сассуоло, Специи и прочему мусору. Вали в опу. 29 лет а ума как у воробья под коленкой
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