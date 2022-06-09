"Ювентус" передумал приглашать Лингарда

"Ювентус" больше не заинтересован в приглашении покидающего "Манчестер Юнайтед" вингера Джесси Лингарда.

В данный момент Лингард находится в поисках нового пристанища после прощания с родным "Юнайтед". У Джесси хватает вариантов как в Премьер-Лиге, так и за ее пределами.



Например, Goal утверждает, что возможность перезагрузить свою карьеру Лингарду думал предложить "Ювентус". Представители итальянского гранда даже специально приезжали в Манчестер на переговоры с Джесси.



Однако после очной встречи "Ювентус" решил не делать предложение 29-летнему англичанину, который доступен свободным агентом. Это может быть связано с ожиданиями вингера как насчет игрового времени, так и зарплаты.



В то же время The Guardian сообщает, что в переговорах с Лингардом активизировался "Вест Хэм", где Джесси провел вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды.