Ван Перси отказался стать ассистентом Тен Хага из-за детей

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси объяснил, почему отказался от роли ассистента главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

Получив работу в "Юнайтед", Тен Хаг стал искать знакомого с Премьер-Лигой человека на роль своего помощника.



Эрик хотел пригласить в свой штаб 38-летнего Ван Перси, однако Робин отказал своему соотечественнику, чтобы продолжить работу в академии "Фейеноорда" и дать своим детям шанс построить успешную карьеру в спорте.



"Прямо сейчас для меня важны мои сын и дочь. Замечательно, что они оба нашли свою страсть. Хобби — это мило, но ты всегда надеешься, что они найдут свою настоящую страсть".



"Дина добивается успехов в верховой езде, она ушла в это с головой, а у Шакила то же самое с футболом. Моя жена Бухра применяет все свои таланты, занимаясь нашими проектами, и это замечательно. Мы наслаждаемся тем, что делаем".



"Когда я выступал за "Арсенал", мы пять раз переезжали в Лондоне. Мы также пожили в Манчестере и Стамбуле. Всего мы были в отъезде почти 14 лет".



"Затем мы подумали: "Как будет лучше для наших детей сейчас?" И мы решили, что нам нужна кое-какая стабильность", — цитирует Ван Перси Daily Mail.