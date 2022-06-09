Ван Перси отказался стать ассистентом Тен Хага из-за детей

Робин Ван Перси Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси объяснил, почему отказался от роли ассистента главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

Получив работу в "Юнайтед", Тен Хаг стал искать знакомого с Премьер-Лигой человека на роль своего помощника.

Эрик хотел пригласить в свой штаб 38-летнего Ван Перси, однако Робин отказал своему соотечественнику, чтобы продолжить работу в академии "Фейеноорда" и дать своим детям шанс построить успешную карьеру в спорте.

"Прямо сейчас для меня важны мои сын и дочь. Замечательно, что они оба нашли свою страсть. Хобби — это мило, но ты всегда надеешься, что они найдут свою настоящую страсть".

"Дина добивается успехов в верховой езде, она ушла в это с головой, а у Шакила то же самое с футболом. Моя жена Бухра применяет все свои таланты, занимаясь нашими проектами, и это замечательно. Мы наслаждаемся тем, что делаем".

"Когда я выступал за "Арсенал", мы пять раз переезжали в Лондоне. Мы также пожили в Манчестере и Стамбуле. Всего мы были в отъезде почти 14 лет".

"Затем мы подумали: "Как будет лучше для наших детей сейчас?" И мы решили, что нам нужна кое-какая стабильность", — цитирует Ван Перси Daily Mail.


Метки Ван Перси, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 12:00

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  1. abse 09.06.2022 13:16 # abse
    Просто переходил в мю за медалью, а так всегда будет верен арсеналу :)

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  2. selta 09.06.2022 12:23 # selta
    онанист каких поискать

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  3. mancunia-planet 09.06.2022 12:15 # mancunia-planet
    Ну пральна семья важнее, нахер все эти переезды ради чего, если все спокойно и хорошо

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