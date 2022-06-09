Лакасетт вернулся в "Лион"

Александр Лакасетт Нападающий Александр Лакасетт официально вернулся из "Арсенала" в "Лион" на правах свободного агента, заключив с французским клубом контракт до июня 2025.

Именно из "Лиона" Лакасетт и прибыл в "Арсенал" летом 2017. Александр обошелся "канонирам" в рекордные для них на тот момент 52.7 млн. фунтов.

За пять лет на "Эмирейтс" Лакасетт забил 71 гол в 206 матчах, завоевав Кубок Англии в 2020 году. Во второй половине завершившегося сезона Александр даже исполнял обязанности капитана команды.

Однако за весь сезон 2021/22 Лакасетт отличился только шесть раз, включая четыре в Премьер-Лиге, а "Арсенал" остался без путевки в Лигу Чемпионов, и это не позволило 31-летнему французу получить новый контракт.

Добавим, что Лакасетт является воспитанником "Лиона", который кампанию 2021/22 завершил на восьмом месте в Лиге 1 и не попал в еврокубки.


Метки Арсенал, Лакасетт, Лион, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 11:00

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  1. liverpool888 09.06.2022 11:24 # liverpool888
    не оправдал возложенных ожиданий.
    бесславно провел свой период в Арсенале. в оправдание можно лишь сказать, что его карьера в клубе совпала с полным бардаком в отношении селекции, тренеров и стратегии, эдакий Манчестер Юнайтед на минималках.

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  2. mixmaster 09.06.2022 11:22 # mixmaster
    отличный был ворриор, спасибо за все!

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  3. ataman 09.06.2022 11:05 # ataman
    Оо бесплатно упустили чтоли

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  4. ivan-tns 09.06.2022 11:05 # ivan-tns
    Респект Ляке! Хорошо катал в АПЛ!

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  5. gerrard08 09.06.2022 11:03 # gerrard08
    Крутой был типсон. Жаль что его пик упал в пару с Обамой и их все никак не могли разместить на поле.

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