Лакасетт вернулся в "Лион"
Нападающий Александр Лакасетт официально вернулся из "Арсенала" в "Лион" на правах свободного агента, заключив с французским клубом контракт до июня 2025.
Именно из "Лиона" Лакасетт и прибыл в "Арсенал" летом 2017. Александр обошелся "канонирам" в рекордные для них на тот момент 52.7 млн. фунтов.
За пять лет на "Эмирейтс" Лакасетт забил 71 гол в 206 матчах, завоевав Кубок Англии в 2020 году. Во второй половине завершившегося сезона Александр даже исполнял обязанности капитана команды.
Однако за весь сезон 2021/22 Лакасетт отличился только шесть раз, включая четыре в Премьер-Лиге, а "Арсенал" остался без путевки в Лигу Чемпионов, и это не позволило 31-летнему французу получить новый контракт.
Добавим, что Лакасетт является воспитанником "Лиона", который кампанию 2021/22 завершил на восьмом месте в Лиге 1 и не попал в еврокубки.
09.06.2022 11:00
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Последние комментарии:
не оправдал возложенных ожиданий.
бесславно провел свой период в Арсенале. в оправдание можно лишь сказать, что его карьера в клубе совпала с полным бардаком в отношении селекции, тренеров и стратегии, эдакий Манчестер Юнайтед на минималках.
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отличный был ворриор, спасибо за все!
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Оо бесплатно упустили чтоли
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Респект Ляке! Хорошо катал в АПЛ!
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Крутой был типсон. Жаль что его пик упал в пару с Обамой и их все никак не могли разместить на поле.
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