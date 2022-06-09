Лакасетт вернулся в "Лион"

Нападающий Александр Лакасетт официально вернулся из "Арсенала" в "Лион" на правах свободного агента, заключив с французским клубом контракт до июня 2025.

Именно из "Лиона" Лакасетт и прибыл в "Арсенал" летом 2017. Александр обошелся "канонирам" в рекордные для них на тот момент 52.7 млн. фунтов.



За пять лет на "Эмирейтс" Лакасетт забил 71 гол в 206 матчах, завоевав Кубок Англии в 2020 году. Во второй половине завершившегося сезона Александр даже исполнял обязанности капитана команды.



Однако за весь сезон 2021/22 Лакасетт отличился только шесть раз, включая четыре в Премьер-Лиге, а "Арсенал" остался без путевки в Лигу Чемпионов, и это не позволило 31-летнему французу получить новый контракт.



Добавим, что Лакасетт является воспитанником "Лиона", который кампанию 2021/22 завершил на восьмом месте в Лиге 1 и не попал в еврокубки.