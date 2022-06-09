"Сити" начет переговоры по Филлипсу на следующей неделе

"Манчестер Сити" планирует начать переговоры о покупке полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса на следующей неделе.

"Сити" рассматривает 26-летнего Филлипса в качестве своей цели номер один на замену Фернандиньо, который уходит свободным агентом после девяти сезонов в клубе.



Однако прямо сейчас Калвин находится в сборной Англии, получив травму в самом начале матча Лиги Наций против Германии в минувший вторник.



Англичанам еще остается сыграть против Италии и Венгрии, и после этих матчей "Сити" собирается обратиться к "Лидсу" насчет приобретения Филлипса, сообщает The Telegraph.



Интерес к оцениваемому в 60 миллионов фунтов Филлипсу также проявляет "Манчестер Юнайтед", однако исторически сложные отношения "красных дьяволов" с "Лидсом" и их непопадание в Лигу Чемпионов сильно упрощают выбор Калвина.