"Сити" начет переговоры по Филлипсу на следующей неделе
"Манчестер Сити" планирует начать переговоры о покупке полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса на следующей неделе.
"Сити" рассматривает 26-летнего Филлипса в качестве своей цели номер один на замену Фернандиньо, который уходит свободным агентом после девяти сезонов в клубе.
Однако прямо сейчас Калвин находится в сборной Англии, получив травму в самом начале матча Лиги Наций против Германии в минувший вторник.
Англичанам еще остается сыграть против Италии и Венгрии, и после этих матчей "Сити" собирается обратиться к "Лидсу" насчет приобретения Филлипса, сообщает The Telegraph.
Интерес к оцениваемому в 60 миллионов фунтов Филлипсу также проявляет "Манчестер Юнайтед", однако исторически сложные отношения "красных дьяволов" с "Лидсом" и их непопадание в Лигу Чемпионов сильно упрощают выбор Калвина.
09.06.2022 10:00
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КОРОЛИ!!!
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