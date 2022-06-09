Рэшфорд отверг интерес "Тоттенхэма"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отверг интерес "Тоттенхэма".

Сезон 2021/22 сложился просто ужасно для 24-летнего Рэшфорда, который сыграл лишь 25 матчей в Премьер-Лиге включая 13 с первых минут, и забив только четыре гола.

Ситуация Рэшфорда привлекла внимание "Тоттенхэма", который как раз находится в поисках игрока, способного действовать по всему фронту линии нападения.

"Шпоры" надеялись воспользоваться тем, что у Маркуса остается один год по контракту, однако лондонскому клубу было сказано, что англичанин планирует остаться в "Юнайтед", сообщает The Times.

Рэшфорд предвкушает совместную работу с новым рулевым "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом и надеется, что голландский специалист поможет ему набрать лучшую форму и вернуться в национальную команду.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 538



Поиск: