Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отверг интерес "Тоттенхэма".

Сезон 2021/22 сложился просто ужасно для 24-летнего Рэшфорда, который сыграл лишь 25 матчей в Премьер-Лиге включая 13 с первых минут, и забив только четыре гола.



Ситуация Рэшфорда привлекла внимание "Тоттенхэма", который как раз находится в поисках игрока, способного действовать по всему фронту линии нападения.



"Шпоры" надеялись воспользоваться тем, что у Маркуса остается один год по контракту, однако лондонскому клубу было сказано, что англичанин планирует остаться в "Юнайтед", сообщает The Times.



Рэшфорд предвкушает совместную работу с новым рулевым "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом и надеется, что голландский специалист поможет ему набрать лучшую форму и вернуться в национальную команду.