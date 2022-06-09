Сангаре вызывает интерес у "Челси" и "Юнайтед"

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в приобретении полузащитника ПСВ и сборной Кот-д'Ивуара Ибраима Сангаре.

Контракт Сангаре с клубом из Эйндховена подразумевает отступные в 35 миллионов евро (30 млн. фунтов), что значительно упрощает процесс согласования трансфера.



Как сообщает Sky Sports со ссылкой на близкий к Ибраиму источник, 24-летний ивуариец, которого голландская пресса также сватала в "Ливерпуль" и "Ньюкасл", решительно настроен перебраться в Премьер-Лигу этим летом.



В завершившемся сезоне Сангаре провел 49 матчей за ПСВ, который выиграл Кубок Голландии, финишировал позади "Аякса" Эрика Тен Хага в Эредивизии и достиг 1/4 финала ЛИги Конференций.



Обычно Сангаре, перебравшийся в ПСВ из "Тулузы" в 2020 году, действует в качестве опорного полузащитника. Для "Юнайтед" это одна из наиболее проблемных позиций, а "Челси" в этой зоне уже не может полагаться на Нголо Канте, как прежде, ввиду обозначившейся склонности француза к травмам.