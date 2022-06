Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" уверен в покупке Дарвина Нуньеса. Ришарлисон выбирает между тремя клубами, включая "Челси". Томас Партей принял ислам и сменил имя. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Ливерпуль" уверен в приобретении нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса за 75 миллионов фунтов. (Goal)



"Манчестер Юнайтед" сделает все возможное, чтобы увести Нуньеса из под носа у "Ливерпуля". (ESPN)



"Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга в размере 68.3 млн. фунтов, включая бонусы. (Marca)



Полузащитник "Реала" Марко Асенсио не исключает свой переход в "Юнайтед". (Daily Mail)



"Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в защитнике "Лестера" Весле Фофана. (RMC Sport)



Нападающий Ришарлисон сказал "Эвертону", что хочет уйти. Бразилец выбирает между "Челси", ПСЖ и "Реалом". (The Sun)



Вингер "Барселоны" Усман Дембеле решил отвергнуть ПСЖ и перейти в "Челси". (Le 10 Sport)



"Челси" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Габриэлю Жезусу как к возможной замене для Ромелу Лукаку. (The Guardian)



Жезус был предложен "Тоттенхэму". (The Times)



"Тоттенхэм" пытается использовать оцениваемого в 18 млн. фунтов Джовани Ло Чельсо в качестве разменной монеты для покупки защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (Daily Mail)



"Арсеналу" был предложен защитник дортмундской "Боруссии" Мануэль Аканджи. (The Sun)



"Эвертон", "Лестер" и "Вулверхэмптон" сражаются за 20-летнего полузащитника "Торино" Мэтта Гарбетта. (The Sun)



"Вест Хэм" открыт к предложениям насчет вингера Саида Бенрахмы. (The Guardian)



Агент вингера Гарета Бэйла опроверг слухи о том, что следующий сезон его клиент проведет в "Хетафе". (Fabrizio Romano)



Другое



"Бернли" надеется назначить Венсана Компани своим новым главным тренером на следующей неделе, а его ассистентом может стать Крейг Беллами. (Daily Mail)



В Премьер-Лиге появилась третья женщина-арбитр. (The Telegraph)



Владелец "Эвертона" Фархад Мошири извинился перед фанатами своего клуба за провальные трансферы и борьбу за выживание в минувшем сезоне. (Daily Mail)



Покупка "Дерби" американским бизнесменом Крисом Киршнером сорвалась. (Daily Mail)



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей принял ислам и сменил имя на "Якубу". Однако ганец продолжит выступать за лондонцев под именем "Томас". (Evening Standard)



Мама Дарвина Нуньеса собирала бутылки, чтобы прокормить семью, когда предполагаемый новичок "Ливерпуля" был ребенком. (Daily Star)