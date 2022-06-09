Клубы Премьер-Лиги не получат Бастони

Агент защитника "Интера" Алессандро Бастони исключил переход своего клиента в "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" или "Челси".

Оцениваемый в 50 миллионов фунтов Бастони считается одной из ключевых трансферных целей наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте, вместе с которым Алессандро выиграл Серию А в сезоне 2020/21.



Также на текущей неделе стало известно, что свой запрос насчет Бастони сделал "Манчестер Юнайтед", ведущий поиски усиления линии обороны после 57 пропущенных голов в сезоне Премьер-Лиги 2021/22.



Наконец, ходили слухи, что Алессандро может войти в сделку по возвращению нападающего "Челси" Ромелу Лукаку в "Интер". Однако агент 23-летнего итальянца Тулио Тинти убежден, что его клиент не покинет "Сан-Сиро".



"Бастони точно останется в "Интере". У него есть контракт с "Интером", он счастлив выступать за "Интер", — цитирует Тинти Evening Standard.



Чуть ранее сам Бастони также дал понять, что никуда уходить не собирается.



"Я игрок "Интера". У меня остается еще два года по контракту с "Интером". Клуб ничего мне не говорил. После сборной я отправлюсь в отпуск, а затем снова буду выступать за "Интер", — сообщил Бастони.