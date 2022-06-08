"Эвертон" договорился с Тарковски
"Эвертон" согласовал условия личного контракта с защитником "Бернли" Джеймсом Тарковски.
О том, что Тарковски не будет продлевать свой истекающий в конце июня контракт, стало известно еще до того, как "Бернли" оформил вылет из Премьер-Лиги.
Джеймса сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Астон Виллу" и "Фулхэм", однако The Guardian утверждает, что "Эвертон" выиграл борьбу за 29-летнего англичанина.
Сообщается, что Тарковски уже дал устное согласие "ирискам". После оформления документов и прохождения Джеймсом медобследования сделка будет подтверждена.
Приход опытнейшего Тарковки должен помочь обороне мерсисайдцев, которые пропустили пугающие 66 голов в 38 матчах Премьер-Лиги сезона 2021/22.
08.06.2022 23:00
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