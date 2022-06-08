"Лидс" приобрел Расмуса Кристенсена
"Лидс" объявил о приобретении правого защитника "Ред Булл" и сборной Дании Расмуса Кристенсена.
Кристенсен заключил с "Лидсом" пятилетний контракт и обошелся клубу с "Элланд Роуд" примерно в 10 миллионов фунтов.
24-летний Расмус становится уже вторым новичком команды Джесси Марша в это окно после американского полузащитника Брендана Ааронсона, который прибыл тоже из Зальцбурга.
Кристенсен провел 44 матча за "Ред Булл", куда он перебрался из "Аякса" в 2019 году, в сезоне 2021/22 во всех соревнованиях, забил 10 голов и выиграл австрийский чемпионат с национальным кубком.
"Когда я услышал о возможности отправиться сюда, я действительно проникся этой идеей. Меня не потребовалось много уговаривать. Я просто рад, что теперь все согласовано, и я предвкушаю захватывающий сезон", — сообщил Кристенсен BBC.
08.06.2022 22:00
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