"Лидс" приобрел Расмуса Кристенсена

"Лидс" объявил о приобретении правого защитника "Ред Булл" и сборной Дании Расмуса Кристенсена.

Кристенсен заключил с "Лидсом" пятилетний контракт и обошелся клубу с "Элланд Роуд" примерно в 10 миллионов фунтов.



24-летний Расмус становится уже вторым новичком команды Джесси Марша в это окно после американского полузащитника Брендана Ааронсона, который прибыл тоже из Зальцбурга.



Кристенсен провел 44 матча за "Ред Булл", куда он перебрался из "Аякса" в 2019 году, в сезоне 2021/22 во всех соревнованиях, забил 10 голов и выиграл австрийский чемпионат с национальным кубком.



"Когда я услышал о возможности отправиться сюда, я действительно проникся этой идеей. Меня не потребовалось много уговаривать. Я просто рад, что теперь все согласовано, и я предвкушаю захватывающий сезон", — сообщил Кристенсен BBC.