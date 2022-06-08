"Ньюкасл" выкупил Мэтта Таргетта

"Ньюкасл" выкупил правого защитника Мэтта Таргетта у "Астон Виллы". Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Таргетт провел на "Сент-Джеймс Парк" вторую половину завершившегося сезона, сыграв каждую минуту каждого матча "Ньюкасла" в Премьер-Лиге — за исключением поединка против "Астон Виллы", который он был вынужден пропустить из-за условий своей аренды.



"Сороки" пять раз сохранили свои ворота на замке в 16 матчах с Таргеттом и финишировали на 11-м месте, поэтому решение о постоянном трансфере 26-летнего англичанина было простым — и для игрока, и для клуба.



И вот сегодня "Ньюкасл" объявил, что Таргетт остается в клубе, заключив контракт до 2026 года.



"Мэтт великолепно себя проявил с момента перехода в аренду в январе и сделал большой вклад в командную игру. Он отличный парень и профессионал топ-уровня, который несомненно делает нас сильнее, поэтому я доволен, что он видит свое будущее здесь", — сообщил главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау.