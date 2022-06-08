"Челси" может попросить Бастони, Шкриниара или Мартинеса в обмен на Лукаку

"Челси" может попросить включить одного из трех игроков "Интера" в сделку по аренде нападающего Ромелу Лукаку.

Лукаку отчаянно хочет вернуться в "Интер" спустя год после своего отъезда на "Стэмфорд Бридж" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов.



Sky Sports подтверждает, что клуб с "Сан-Сиро" уже ведет переговоры с "Челси" насчет условий аренды 29-летнего бельгийца, который забил 64 гола в своих 95 матчах за итальянский клуб в течение двух сезонов.



А Evening Standard сообщает, что "синие" могут использовать эту ситуацию с выгодой для себя, попросив взамен защитников Алессандро Бастони или Милана Шкриниара для восполнения пустоты, образовавшейся после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.



Третий вариант "Челси" — это Лаутаро Мартинес, который бы стал прямой заменой Лукаку на позиции нападающего. В завершившемся сезоне 24-летний аргентинец забил 33 гола за клуб и сборную.