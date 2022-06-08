"Ливерпуль" пока не делал предложение по Нуньесу

"Ливерпуль" пока не выдвигал свое предложение по Дарвину Нуньесу, но действительно заинтересован в приобретении нападающего "Бенфики" этим летом.

Ранее днем в португальской прессе появилась информация, что "Ливерпуль" уже сделал предложение по Нуньесу в размере 85 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, на самом деле до этого пока не дошло, а 85 млн. фунтов — это цена, которая была озвучена "красным" за 22-летнего уругвайца, забившего 34 гола в сезоне 2021/22.



"Ливерпуль" активизировал свой интерес к Нуньесу в свете попыток "Баварии" переманить Садио Мане. Чемпионы Бундеслиги сделали уже два предложения по 30-летнему сенегальцу, но оба были отклонены.



В услугах Нуньеса также заинтересован "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не могут предложить Дарвину Лигу Чемпионов.