"Ливерпуль" пока не делал предложение по Нуньесу

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" пока не выдвигал свое предложение по Дарвину Нуньесу, но действительно заинтересован в приобретении нападающего "Бенфики" этим летом.

Ранее днем в португальской прессе появилась информация, что "Ливерпуль" уже сделал предложение по Нуньесу в размере 85 млн. фунтов.

По информации Sky Sports, на самом деле до этого пока не дошло, а 85 млн. фунтов — это цена, которая была озвучена "красным" за 22-летнего уругвайца, забившего 34 гола в сезоне 2021/22.

"Ливерпуль" активизировал свой интерес к Нуньесу в свете попыток "Баварии" переманить Садио Мане. Чемпионы Бундеслиги сделали уже два предложения по 30-летнему сенегальцу, но оба были отклонены.

В услугах Нуньеса также заинтересован "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не могут предложить Дарвину Лигу Чемпионов.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2022 19:00

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  1. mancunia-planet 08.06.2022 19:40 # mancunia-planet
    Нужен в МЮ срочно, будем посмотреть

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  2. shearer1 08.06.2022 19:27 # shearer1
    В Ньюкасл же

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  3. felix-the-cat 08.06.2022 19:11 # felix-the-cat
    Уже сделали Романо написал.

    5 млн разница вопроса.

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  4. shakur 08.06.2022 19:04 # shakur
    "Ливерпуль" подписал контракт с полузащитником "Реала" Антонио Нуньесом.

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