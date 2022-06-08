"Ливерпуль" готов продать Минамино за 17 млн. фунтов

Такуми Минамино Вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино вызывает интерес со стороны других клубов и может быть продан этим летом.

С момента своего перехода из "Ред Булл" в 2019 году Минамино сыграл только 55 матчей за "Ливерпуль", забив 14 голов. Также Такуми успел побывать в аренде в "Саутгемптоне", где провел 10 поединков во второй половине сезона 2020/21.

По информации BBC, "Ливерпуль" открыт к продаже Минамино этим летом и уже установил цену в 17 миллионов фунтов за 27-летнего игрока сборной Японии.

Среди претендентов на Минамино, сыгравшего лишь 11 матчей в сезоне Премьер-Лиги 2021/22, значатся "Лидс", "Вулверхэмптон, "Фулхэм", "Саутгемптон" и "Монако".


Метки Ливерпуль, Минамино

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2022 18:00

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  1. narcot 08.06.2022 18:10 # narcot
    нищенки сливают топарика? пытаются насобирать на зп угольку? орууууууууууууууууууууууууууууу

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