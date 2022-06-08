"Тоттенхэм" подписал Фрэйзера Форстера
"Тоттенхэм" подписал свободным агентом голкипера "Саутгемптона" и сборной Англии Фрэйзера Форстера.
34-летний Форстер выступал за "Саутгемптон" после своего перехода из "Селтика" за 10 миллионов фунтов в 2014 году.
Всего Фрэйзер сыграл 162 матча за "святых", включая 19 в сезоне Премьер-Лиге 2021/22. За сборную Англии ветеран провел шесть поединков.
С "Тоттенхэмом" Форстер согласовал двухлетний контракт. У "шпор" Фрэйзер заменит покинувшего клуб Пьерлуиджи Голлини в роли дублера Уго Льориса.
08.06.2022 17:00
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Отлично! Как раз с Уго покуражутся, ровесники, будет спортивный интерес у обоих. Голлини хоть и хорошей парень, но не уровень Тоттенхэма.
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Огромный вратарь! Льориса сливают?
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