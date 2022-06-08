"Тоттенхэм" подписал Фрэйзера Форстера

"Тоттенхэм" подписал свободным агентом голкипера "Саутгемптона" и сборной Англии Фрэйзера Форстера.

34-летний Форстер выступал за "Саутгемптон" после своего перехода из "Селтика" за 10 миллионов фунтов в 2014 году.



Всего Фрэйзер сыграл 162 матча за "святых", включая 19 в сезоне Премьер-Лиге 2021/22. За сборную Англии ветеран провел шесть поединков.



С "Тоттенхэмом" Форстер согласовал двухлетний контракт. У "шпор" Фрэйзер заменит покинувшего клуб Пьерлуиджи Голлини в роли дублера Уго Льориса.