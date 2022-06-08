"Ливерпуль" отклонил и второе предложение "Баварии" по Мане
"Ливерпуль" отклонил и второе предложение "Баварии" о покупке нападающего Садио Мане.
В первый раз, напомним, "Бавария" предложила за Мане 25 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.
Во второй раз чемпионы Бундеслиги расщедрились на 30 млн. фунтов, из которых 6.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, однако ответ "Ливерпуля" остался прежним.
Эта сумма показалась "красным" недостаточной, а бонусы — зависящие от победы "Баварии" в Лиге Чемпионов и завоевания Мане "Золотого мяча" — трудно достижимыми.
Как отмечает Sky Sports, "Ливерпуль" оценивает Садио в 43 млн. фунтов, несмотря на то, что контракт 30-летнего сенегальца истекает уже через 12 месяцев.
08.06.2022 16:00
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Бля там условия смешные вот за что бонусы дадут:
Ухахахаха
Ливерпуль» отклонил новое предложение мюнхенской «Баварии» по Садио Мане.
Суммарное предложение составляло бы всего 30 миллионов фунтов стерлингов, и это учётом бонусов за (!) несколько побед в Лиге чемпионов и Золотых мячей.
Предложение сразу же было отвергнуто, а спортивному директору «Баварии» недвусмысленно намекнули, что подход его клуба оскорбителен.
Ливерпуль оценивает игрока примерно в 42,5 миллиона фунтов стерлингов.
Пусть и дальше сосут сосиски ебаные
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Пошла жара. Получится так, что Бавария и крысюк Мане на кую вертеть будут Варпуль в ответочку
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в итоге отдадут за 25. скриньте
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По нынешним меркам справедливо, но это ж бавария, она привыкла за копейки у конкуретов в бундесе всех забирать.
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