"Ливерпуль" отклонил и второе предложение "Баварии" по Мане

"Ливерпуль" отклонил и второе предложение "Баварии" о покупке нападающего Садио Мане.

В первый раз, напомним, "Бавария" предложила за Мане 25 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.



Во второй раз чемпионы Бундеслиги расщедрились на 30 млн. фунтов, из которых 6.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, однако ответ "Ливерпуля" остался прежним.



Эта сумма показалась "красным" недостаточной, а бонусы — зависящие от победы "Баварии" в Лиге Чемпионов и завоевания Мане "Золотого мяча" — трудно достижимыми.



Как отмечает Sky Sports, "Ливерпуль" оценивает Садио в 43 млн. фунтов, несмотря на то, что контракт 30-летнего сенегальца истекает уже через 12 месяцев.