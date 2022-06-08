"Ливерпуль" отклонил и второе предложение "Баварии" по Мане

Садио Мане "Ливерпуль" отклонил и второе предложение "Баварии" о покупке нападающего Садио Мане.

В первый раз, напомним, "Бавария" предложила за Мане 25 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Во второй раз чемпионы Бундеслиги расщедрились на 30 млн. фунтов, из которых 6.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов, однако ответ "Ливерпуля" остался прежним.

Эта сумма показалась "красным" недостаточной, а бонусы — зависящие от победы "Баварии" в Лиге Чемпионов и завоевания Мане "Золотого мяча" — трудно достижимыми.

Как отмечает Sky Sports, "Ливерпуль" оценивает Садио в 43 млн. фунтов, несмотря на то, что контракт 30-летнего сенегальца истекает уже через 12 месяцев.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2022 16:00

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  1. felix-the-cat 08.06.2022 16:45 # felix-the-cat
    Бля там условия смешные вот за что бонусы дадут:

    Ухахахаха


    Ливерпуль» отклонил новое предложение мюнхенской «Баварии» по Садио Мане.

    Суммарное предложение составляло бы всего 30 миллионов фунтов стерлингов, и это учётом бонусов за (!) несколько побед в Лиге чемпионов и Золотых мячей.

    Предложение сразу же было отвергнуто, а спортивному директору «Баварии» недвусмысленно намекнули, что подход его клуба оскорбителен.

    Ливерпуль оценивает игрока примерно в 42,5 миллиона фунтов стерлингов.


    Пусть и дальше сосут сосиски ебаные

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  2. high-malvern 08.06.2022 16:19 # high-malvern
    Пошла жара. Получится так, что Бавария и крысюк Мане на кую вертеть будут Варпуль в ответочку

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  3. narcot 08.06.2022 16:19 # narcot
    в итоге отдадут за 25. скриньте

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  4. abse 08.06.2022 16:09 # abse
    По нынешним меркам справедливо, но это ж бавария, она привыкла за копейки у конкуретов в бундесе всех забирать.

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