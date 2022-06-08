Джонсон призывает "Челси" подписать Дембеле

Бывший защитник "Челси" Глен Джонсон считает, что "синие" обязаны подписать вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

"Челси" считается претендентом номер один на Дембеле, чей контракт с "Барселоной" истекает в конце июня. Козырь "синих" в том, что их главный тренер Томас Тухель знаком с Усманом по совместной работе в дортмундской "Боруссии".



По мнению Джонсона, "Челси" просто не может упускать возможность заполучить игрока такого калибра свободным агентом.



"Убежден, тут и думать нечего. Ты должен искать усиление. Ты не можешь просто брать и покупать лучших игроков по завышенным ценам".



"Если ты можешь пригласить игроков дешево или бесплатно, это абсолютно не лишено смысла. Подумайте, сколько бы стоил Дембеле, если бы у него оставалось четыре года по контракту? Поэтому да, если такого рода сделка возможна, нужно подсуетиться", — цитирует Джонсона Daily Express.