Уолкотт предостерег Сака насчет "Сити"

Бывший игрок "Арсенала" Тео Уолкотт предостерег вингера "канониров" Букайо Сака насчет перехода в "Манчестер Сити".

Накануне появились слухи, что "Сити" проявляет серьезный интерес к 20-летнему Сака, который пока не продлил свой рассчитанный до 2024 года контракт с "Арсеналом".



Однако Уолкотт не верит, что Сака бросит родной клуб. Тео предупреждает, что в "Сити" Букайо может не стать игроком стартового состава.



"Ну, "Арсенал" находится в переходной стадии, и Микель (Артета) отводит ему важную роль в этом процессе".



"Мы видим, как молодые игроки закрепляются в составе "Арсенала", и я чувствую, что клубу нужно удержать его. Конечно, когда в дверь стучится "Манчестер Сити", любому игроку сложно отказать им".



"Он очень молод, но я чувствую, что ему хорошо в Лондоне и "Арсенале", фанаты великолепно к нему относятся, а "Эмирейтс" — один из лучших стадионов, на которых я когда-либо играл".



"Здесь у него есть огромная поддержка, поэтому я заинтригован. Мое сердце говорит, что он будет в "Арсенале" в следующем сезоне, а дальше станет видно".



"Ему нужно понять, что его возможности играть в "Манчестер Сити" будут ограничены. Конечно, там его шансы на трофеи будут выше, но это не означает, что "Арсенал" ничего не выиграет".



"Думаю, "Арсенал" медленно приближается к стадии, когда они смогут выигрывать трофеи. На старте сезона они бы согласились на это пятое место. Надеюсь, он будет в "Арсенале" в следующем сезоне, я практически уверен насчет этого", — сообщил Уолкотт talkSPORT.