"Челси" готов субсидировать зарплату Лукаку, чтоб тот вернулся в "Интер"

"Челси" готов субсидировать часть зарплаты нападающего Ромелу Лукаку, чтобы тот вернулся в "Интер" этим летом.

Прошлым летом "Челси" заплатил "Интеру" 97.5 млн. фунтов за Лукаку, а самому Ромелу дал долгосрочный контракт с зарплатой, превышающей 200,000 тыс. фунтов в неделю.



Столь впечатляющие цифры делают согласование обратного трансфера Лукаку чрезвычайно сложным, как бы Ромелу ни хотел вернуться на "Сан-Сиро".



Аренда видится единственным реалистичным вариантом, и Evening Standard утверждает, что "Челси" готов к диалогу, чтобы осуществить мечту 29-летнего бельгийца о возвращении в Италию.



"Синие" потребуют от "Интера" внушительную арендную плату, но вместе с тем готовы субсидировать зарплату Лукаку, чтобы клуб Серии А смог принять Ромелу на баланс.