"Челси" готов субсидировать зарплату Лукаку, чтоб тот вернулся в "Интер"

Ромелу Лукаку "Челси" готов субсидировать часть зарплаты нападающего Ромелу Лукаку, чтобы тот вернулся в "Интер" этим летом.

Прошлым летом "Челси" заплатил "Интеру" 97.5 млн. фунтов за Лукаку, а самому Ромелу дал долгосрочный контракт с зарплатой, превышающей 200,000 тыс. фунтов в неделю.

Столь впечатляющие цифры делают согласование обратного трансфера Лукаку чрезвычайно сложным, как бы Ромелу ни хотел вернуться на "Сан-Сиро".

Аренда видится единственным реалистичным вариантом, и Evening Standard утверждает, что "Челси" готов к диалогу, чтобы осуществить мечту 29-летнего бельгийца о возвращении в Италию.

"Синие" потребуют от "Интера" внушительную арендную плату, но вместе с тем готовы субсидировать зарплату Лукаку, чтобы клуб Серии А смог принять Ромелу на баланс.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 545

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 08.06.2022 13:40 # mixmaster
    как же я ржу)) все уже просто нещадно льют гпенсам на бестолковки

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  2. skydreams 08.06.2022 13:38 # skydreams
    БИЗНЕСКАРСИ!!!

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  3. jirrort 08.06.2022 13:36 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  4. yamateh 08.06.2022 13:32 # yamateh
    Скатились

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  5. blueswin 08.06.2022 13:29 # blueswin
    внушительную арендную плату? понятно

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  6. slash-lfc 08.06.2022 13:25 # slash-lfc
    Аххахахах, третья нога Лукаки на е6альник каждому е6онутому глоры Педикси ))

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  7. chebrec 08.06.2022 13:25 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

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  8. felix-the-cat 08.06.2022 13:10 # felix-the-cat
    Ухахаххахахах гениальный трансфер сосовской

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