"Челси" готов субсидировать зарплату Лукаку, чтоб тот вернулся в "Интер"
"Челси" готов субсидировать часть зарплаты нападающего Ромелу Лукаку, чтобы тот вернулся в "Интер" этим летом.
Прошлым летом "Челси" заплатил "Интеру" 97.5 млн. фунтов за Лукаку, а самому Ромелу дал долгосрочный контракт с зарплатой, превышающей 200,000 тыс. фунтов в неделю.
Столь впечатляющие цифры делают согласование обратного трансфера Лукаку чрезвычайно сложным, как бы Ромелу ни хотел вернуться на "Сан-Сиро".
Аренда видится единственным реалистичным вариантом, и Evening Standard утверждает, что "Челси" готов к диалогу, чтобы осуществить мечту 29-летнего бельгийца о возвращении в Италию.
"Синие" потребуют от "Интера" внушительную арендную плату, но вместе с тем готовы субсидировать зарплату Лукаку, чтобы клуб Серии А смог принять Ромелу на баланс.
08.06.2022 13:00
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Последние комментарии:
как же я ржу)) все уже просто нещадно льют гпенсам на бестолковки
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БИЗНЕСКАРСИ!!!
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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Скатились
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внушительную арендную плату? понятно
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Аххахахах, третья нога Лукаки на е6альник каждому е6онутому глоры Педикси ))
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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Ухахаххахахах гениальный трансфер сосовской
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