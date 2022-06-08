"Ливерпуль" сделал предложение по Нуньесу

Алиссон и Дарвин Нуньес "Ливерпуль" предложил рекордные для своего клуба 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) за нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

22-летний Нуньес выдающимся образом отыграл сезон 2021/22. Дарвин забил 34 гола во всех соревнованиях за "Бенфику", отличившись в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Как утверждает базирующаяся в Лиссабоне газета Record, сейчас "красные" решились сделать свое предложение о покупке Нуньеса, в котором Юрген Клопп видит замену для Садио Мане.

Указанная сумма в 85 млн. фунтов является рекордной для "Ливерпуля" — мерсисайдский клуб никогда не тратил на одного игрока более 75 млн. фунтов, за которые в январе 2018 из "Саутгемптона" был приглашен защитник Виргил Ван Дейк.

Большие виды на Нуньеса также имеет "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не могут предложить Дарвину возможность выступать в Лиге Чемпионов, а это очень важный фактор для игрока сборной Уругвая.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2022 12:00

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  1. true-manc 08.06.2022 13:33 # true-manc
    он никто по сравнению с великим Холандом
    игрок жопонюх для команды жопонюхов

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  2. tursa 08.06.2022 12:55 # tursa
    будет идеально:
    нуньез фирмино салах жота диаз минамино, молодые эллиот и карвалью
    еще правого заща и в центр одного и можно начинать готовиться к сезону

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  3. gerrard08 08.06.2022 12:55 # gerrard08
    ага, конечно
    лфк не лфк если разом закинет такое баблинское без кредитов, ипотек и тд

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  4. felix-the-cat 08.06.2022 12:32 # felix-the-cat
    ЭТО АХУЕННО

    главное чтобы в центр не взяли Филипса из Лидса

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  5. keane16 08.06.2022 12:11 # keane16
    мане сольют за 30, добавили 50 и вот типа топарь-наконечник. для скузни самое то, но получается, что жота будет слева бегать?

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