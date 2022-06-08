"Ливерпуль" сделал предложение по Нуньесу
"Ливерпуль" предложил рекордные для своего клуба 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) за нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.
22-летний Нуньес выдающимся образом отыграл сезон 2021/22. Дарвин забил 34 гола во всех соревнованиях за "Бенфику", отличившись в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
Как утверждает базирующаяся в Лиссабоне газета Record, сейчас "красные" решились сделать свое предложение о покупке Нуньеса, в котором Юрген Клопп видит замену для Садио Мане.
Указанная сумма в 85 млн. фунтов является рекордной для "Ливерпуля" — мерсисайдский клуб никогда не тратил на одного игрока более 75 млн. фунтов, за которые в январе 2018 из "Саутгемптона" был приглашен защитник Виргил Ван Дейк.
Большие виды на Нуньеса также имеет "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не могут предложить Дарвину возможность выступать в Лиге Чемпионов, а это очень важный фактор для игрока сборной Уругвая.
08.06.2022 12:00
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Последние комментарии:
он никто по сравнению с великим Холандом
игрок жопонюх для команды жопонюхов
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будет идеально:
нуньез фирмино салах жота диаз минамино, молодые эллиот и карвалью
еще правого заща и в центр одного и можно начинать готовиться к сезону
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ага, конечно
лфк не лфк если разом закинет такое баблинское без кредитов, ипотек и тд
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ЭТО АХУЕННО
главное чтобы в центр не взяли Филипса из Лидса
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мане сольют за 30, добавили 50 и вот типа топарь-наконечник. для скузни самое то, но получается, что жота будет слева бегать?
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