"Ливерпуль" сделал предложение по Нуньесу

"Ливерпуль" предложил рекордные для своего клуба 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) за нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

22-летний Нуньес выдающимся образом отыграл сезон 2021/22. Дарвин забил 34 гола во всех соревнованиях за "Бенфику", отличившись в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".



Как утверждает базирующаяся в Лиссабоне газета Record, сейчас "красные" решились сделать свое предложение о покупке Нуньеса, в котором Юрген Клопп видит замену для Садио Мане.



Указанная сумма в 85 млн. фунтов является рекордной для "Ливерпуля" — мерсисайдский клуб никогда не тратил на одного игрока более 75 млн. фунтов, за которые в январе 2018 из "Саутгемптона" был приглашен защитник Виргил Ван Дейк.



Большие виды на Нуньеса также имеет "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не могут предложить Дарвину возможность выступать в Лиге Чемпионов, а это очень важный фактор для игрока сборной Уругвая.