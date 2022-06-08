"Юнайтед" сделал запрос насчет Бастони

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет защитника "Интера" Алессандро Бастони.

В предыдущие недели 23-летнего Бастони, сыгравшего 44 матча за "Интер" в сезоне 2021/22, активно сватали в "Тоттенхэм", с главным тренером которого Антонио Конте они праздновали чемпионство в Серии А год назад.



Возможность воссоединиться с Конте и выступить в Лиге Чемпионов делают "шпор" приоритетным вариантом для Алессандро, однако Daily Mail утверждает, что "Юнайтед" все равно хочет попытать удачу.



Рулевой "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг хочет сделать оцениваемого в 50 миллионов фунтов Бастони центральной фигурой той перестройки, которую он затевает в Манчестере.